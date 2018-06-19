Актриса Хизер Локлир попала в больницу

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американская актриса Хизер Локлир, получившая известность благодаря сериалам "Династия" и "Мелроуз Плейс", госпитализирована в США после того, как грозилась нанести себе травмы, сообщает портал TMZ, специализирующийся на новостях о знаменитостях.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Американская актриса и продюсер Хизер Локлир © AP Photo / Invision/Jordan Strauss Американская актриса и продюсер Хизер Локлир

Инцидент с актрисой произошел в воскресенье вечером. Как сообщил источник издания, один из членов семьи позвонил в службу спасения и заявил, что актриса ведет себя непредсказуемо и грозится нанести себе травмы. Согласно аудиозаписи обращения, Локлир пыталась найти оружие. Родственник актрисы сообщил, что состояние актрисы беспокоит ее семью. По данным портала, после обращения Локлир доставили в больницу для оценки психического состояния.

В феврале текущего года актрису задержали после того, как она избила своего бойфренда и напала на троих прибывших на место происшествия полицейских. После инцидента, в ходе которого актриса, по ее утверждениям, получила травму, Локлир доставили в больницу, а затем в участок. Впоследствии актрису отпустили под залог в размере 20 тысяч долларов.