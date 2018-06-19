Помощница Кобзона рассказала, когда его могут выписать из больницы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Певец, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон может быть выписан из больницы уже во вторник, опасений за его жизнь нет, он "в замечательном состоянии", сообщила РИА Новости помощница депутата Варвара Виноградова.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кобзон был госпитализирован. По данным РБК, речь идет о плановом обследовании. Сам он комментировать эти сообщения не стал.

"Замечательное состояние, оснований для беспокойства о его жизни у нас нет. Даже, возможно, сегодня он будет выписан", — сказала Виноградова.