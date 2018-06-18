МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Народного артиста СССР Иосифа Кобзона госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом Пятому каналу сообщила представитель певца.

Ранее СМИ написали, что Кобзон отправился на лечение в онкоцентр из-за ухудшения самочувствия.

"У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", — заявила пресс-секретарь артиста.

Позднее супруга Кобзона Нинель рассказала телеканалу "360", что с артистом "все в порядке". На вопрос о его местонахождении она отвечать отказалась.

"Все по плану", — заявила супруга.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, с тех пор он перенес операцию по удалению мочевого пузыря и находится под постоянным наблюдением медиков.