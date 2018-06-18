В оренбургском летном училище, где учился Гагарин, создадут культцентр

ОРЕНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Оренбурге в здании летного училища, где учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, планируется создать культурный центр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, историческое здание кадетского корпуса конца XIX века, где в советские годы размещалось Оренбургское высшее военное авиационное училище, было передано в областную собственность для реконструкции. В прошлом году из резервного фонда было выделено 60 миллионов рублей на проведение работ по перекрытию кровли и ремонту здания, сказал собеседник агентства.

"Место прекрасное, магнетическое для оренбуржцев и наших гостей. Окончательное решение о создании культурного центра будет принято по результатам работы Наблюдательного совета и экспертов, после общественного обсуждения", — процитировали в пресс-службе губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

В пресс-службе добавили, что работы по модернизации и реконструкции проводятся на нескольких объектах культурного наследия региона. В исторических постройках впоследствии создадут культурно-образовательные и музейные комплексы, концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические школы, а также выставочные пространства.

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