В оренбургском летном училище, где учился Гагарин, создадут культцентр

ОРЕНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В Оренбурге в здании летного училища, где учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, планируется создать культурный центр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
"Место прекрасное, магнетическое для оренбуржцев и наших гостей. Окончательное решение о создании культурного центра будет принято по результатам работы Наблюдательного совета и экспертов, после общественного обсуждения", — процитировали в пресс-службе губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
В пресс-службе добавили, что работы по модернизации и реконструкции проводятся на нескольких объектах культурного наследия региона. В исторических постройках впоследствии создадут культурно-образовательные и музейные комплексы, концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические школы, а также выставочные пространства.
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