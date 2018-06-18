В Московской консерватории пройдет концерт памяти Геннадия Рождественского

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Концерт памяти дирижера Геннадия Рождественского пройдет в Большом зале Московской консерватории 3 июля, сообщили в пресс-службе МГК.
Как сообщает пресс-служба консерватории, в программу концерта войдут произведения любимых композиторов Рождественского — Симфония №2 Сергея Прокофьева и Симфония №15 Дмитрия Шостаковича. Дирижеры – Анатолий Левин и Азим Каримов.
"Исполнение симфонии №2 Сергея Прокофьева – идея Геннадия Николаевича, его последнее пожелание оркестру и своему талантливому ученику Азиму Каримову", — сказал худрук Концертного симфонического оркестра МГК профессор Анатолий Левин.
По его словам, Рождественский хотел в ходе репетиций и исполнения на дипломном экзамене сделать фильм об этом сложнейшем и так редко исполняемом сочинении. Азим Каримов исполнил 15 июня эту симфонию с огромным успехом.
Профессор отметил, что Концертный симфонический оркестр был создан Рождественским и неоднократно играл под его руководством.
"Мне посчастливилось работать под руководством Рождественского много лет в Камерном музыкальном театре и в консерватории, слышать много его выступлений, общаться с ним в рабочей и нерабочей обстановке. Это был гениальный человек, фантастический музыкант, несравненный эрудит, человек потрясающего обаяния, остроумия. При этом он был великий труженик. Его уход – огромная потеря. Сейчас говорят "ушла эпоха" — это верно, но только со временем можно будет понять все величие этого человека и музыканта", — отметил Левин.