В Московской консерватории пройдет концерт памяти Геннадия Рождественского

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Концерт памяти дирижера Геннадия Рождественского пройдет в Большом зале Московской консерватории 3 июля, сообщили в пресс-службе МГК.

Народный артист СССР, дирижер, лауреат государственной премии РФ профессор Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни в субботу, 16 июня. С 1974 года Рождественский с перерывами преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 1976 года — профессор, с 2001 года — заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования.

Как сообщает пресс-служба консерватории, в программу концерта войдут произведения любимых композиторов Рождественского — Симфония №2 Сергея Прокофьева и Симфония №15 Дмитрия Шостаковича. Дирижеры – Анатолий Левин и Азим Каримов.

"Исполнение симфонии №2 Сергея Прокофьева – идея Геннадия Николаевича, его последнее пожелание оркестру и своему талантливому ученику Азиму Каримову", — сказал худрук Концертного симфонического оркестра МГК профессор Анатолий Левин.

По его словам, Рождественский хотел в ходе репетиций и исполнения на дипломном экзамене сделать фильм об этом сложнейшем и так редко исполняемом сочинении. Азим Каримов исполнил 15 июня эту симфонию с огромным успехом.

"Шостакович, как и Прокофьев, – любимый композитор Геннадия Николаевича, а его 15-я симфония как нельзя лучше отвечает чувствам, которые в эти дни испытываю я, музыканты нашего оркестра, да и все, кому дорого имя Геннадия Рождественского", — сказал Левин.

Профессор отметил, что Концертный симфонический оркестр был создан Рождественским и неоднократно играл под его руководством.

"Мне посчастливилось работать под руководством Рождественского много лет в Камерном музыкальном театре и в консерватории, слышать много его выступлений, общаться с ним в рабочей и нерабочей обстановке. Это был гениальный человек, фантастический музыкант, несравненный эрудит, человек потрясающего обаяния, остроумия. При этом он был великий труженик. Его уход – огромная потеря. Сейчас говорят "ушла эпоха" — это верно, но только со временем можно будет понять все величие этого человека и музыканта", — отметил Левин.