"Лето" и "Довлатов" попали в программу фестиваля в Карловых Варах

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Фильмы "Подбросы" Ивана Твердовского, "Лето" Кирилла Серебренникова и "Довлатов" Алексея Германа-младшего попали в программу фестиваля в Карловых Варах, который пройдет в Чехии с 29 июня по 7 июля, сообщается на сайте смотра.

В основную программу в рамках конкурса попал фильм Ивана Твердовского "Подбросы". Он поборется за главный приз фестиваля, "Хрустальный глобус", с одиннадцатью картинами из Чехии, Австрии, Аргентины, Израиля, Польши, Доминиканы, Румынии, Словении, Канады, Турции.

Также в рамках конкурса в программе "К востоку от запада" представлена картина Елизаветы Стишовой "Сулейман гора", а также "Глубокие реки" Владимира Битокова и "Хрусталь" Дарьи Жук.

В программу "Горизонты" вошли "Лето" Кирилла Серебренникова и "Довлатов" Алексея Германа-младшего, а в программу "Особый взгляд" — "Профиль" Тимура Бекмамбетова.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах

Международный кинофестиваль в Карловых Варах впервые прошел в Чехии в 1946 году без конкурсной программы. С 1956 года фестиваль относится к категории А. Изначально он проводился раз в два года, с 1994 года стал ежегодным. Россия – традиционный участник фестиваля в Карловых Варах. В 1996 году фильм Сергея Бодрова "Кавказский пленник" получил Гран-при фестиваля – "Хрустальный глобус". Призы фестиваля получали картины Карена Шахназарова "День полнолуния", Павла Медведева "Свадьба тишины", Валерия Тодоровского "Мой сводный брат Франкенштейн", Алексея Учителя "Пленный", "Зоология" и "Класс коррекции" — Ивана Твердовского.

В 2016 году второй по значению спецприз жюри Карловых Вар достался Ивану Твердовскому за фильм "Зоология", а дебют режиссера "Класс коррекции" победил в молодежной секции "К востоку от запада", после чего взял еще с полсотни фестивальных наград.