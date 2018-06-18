"Тихая ненависть страшнее агрессии": призер "Кинотавра" о кино и Кавказе

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В прошлом году жюри и зрителей "Кинотавра" покорил фильм "Теснота" Кантемира Балагова, выпускника режиссерской мастерской Александра Сокурова в Нальчике. И вот новая звезда российского кино из Кабардино-Балкарии — Владимир Битоков, победитель "Кинотавра-2018". В интервью РИА Новости режиссер рассказал, какие стереотипы о Кавказе разрушает его дебютная лента и почему кабардинские зрители ее не примут.

Фильм "Глубокие реки" Владимира Битокова, разделивший приз за лучший дебют с "Кислотой" Александра Горчилина, не дублирован. Эту камерную историю о семье лесорубов в кавказском селе показывают зрителям на кабардинском языке с субтитрами.

С рассвета до заката пожилой отец и его сыновья Муха и Бес занимаются тяжелым рутинным трудом — валят лес. Бытовые трудности осложняются затяжным конфликтом с соседями. Возвращение в село младшего брата Малого, который принципиально говорит только на русском, ненадолго вдыхает в картину надежду, но оборачивается трагедией. Владимир Битоков уверен, что снял правдивое кино о родном крае.

О Кавказе в кино

© предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Глубокие реки" © предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Глубокие реки"

"Северный Кавказ достаточно закрытый. Все, что в России знают о нас, — это либо какие-то красивые легенды, либо стереотипы. Часто Кавказ воспринимается как агрессивное общество злых, сильных, рослых людей, которые могут ни с того ни с сего на тебя напасть. Это печалит, ведь у нас те же проблемы внутри семейств, социальные и человеческие трудности, что и у всех.

У меня была задача показать регион таким, каким я его знаю. Я надеюсь, что разрушил стереотип, что у нас всегда брат за брата и сосед за соседа. К сожалению, абсолютное уважение к старшим и женщинам, послушание младших сейчас уходит в прошлое, этого все меньше и меньше. Мне кажется, это проблема, я считаю, что уважение к женщине и старшему брату — вещи, принципиально важные для семьи.

Я старался показать, как трагично, когда соседи враждуют друг с другом, а внутри семьи ничего хорошего не происходит. В итоге это приводит к катастрофе. В фильме она, конечно, доведена до абсолюта, в жизни может проявляться не так явно. Но тихая ненависть иногда страшнее, чем неприкрытая агрессия".

О кино на Кавказе

"Специалистов по кино в Нальчике нет. Индустрия в регионе практически никак не представлена, поэтому съемочную группу пришлось искать в Петербурге. "Ленфильм" очень помогал технически, у нас копродукция. По мере возможности и сил я буду привлекать кино в Кабардино-Балкарию, снимать дома.

При этом я понимаю, что мой зритель точно не на Кавказе, потому что фильм в регионе вызовет огромную волну осуждения. Даже по поводу трейлера я уже прочитал множество негативных комментариев. Все из-за кадра, где один герой хватает за руку девушку. Местные зрители — всегда самые жесткие критики.

К сожалению, большинство ожидает, что "Глубокие реки" — это этнографический фильм, романтизированное бытописание кабардинского народа — кино про статных мудрых сильных стариков и танцующих горцев. Здесь этого нет. Нет легенд, нет ни одного кадра, снятого для красоты. Я сфокусировался на героях".

О мужском воспитании

"Отсутствие ласки в семье — кавказская традиция. Очень редко отцы говорят сыновьям что-то приятное. В моем фильме похвалу слышит только Малой, потому что он слабый. А старший брат Бес сильный и вот-вот займет место главы семьи, ему похвала не положена.

Есть такое представление в кавказском обществе, что ласка и нежность — для тюфяков, и ничего хорошего в этом нет. На мой взгляд, в этом детском опыте заложена причина агрессии уже взрослых людей.

Я со своими дочерьми полный тюфяк — целыми вечерами то лошадка, то принцесса. Но в чем-то я буду очень жестким отцом. Должно быть разумное сочетание "кнута и пряника". Мудрость родителей заключается в том, чтобы понимать, в какой момент что использовать. К сожалению, это нечасто встречается".

Об агрессии

"Конфликтуют мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, они постоянно находятся в каком-то соревновании. После сорока это исчезает. Вы не увидите двух дерущихся стариков, потому что им уже нечего друг другу доказывать.

Культурный багаж региона, конечно, тоже влияет на поведение. Если в Москве очень разнообразная жизнь, у молодежи много разных увлечений, то у нас такой широты кругозора нет. Большинство так или иначе интересуется одним и тем же — в первую очередь спортом.

Северный Кавказ ассоциируется с чемпионами по единоборствам. У нас плохо развиты командные виды спорта, молодые ребята хотят заниматься борьбой. Это закладывает определенную модель поведения в обществе — человек привыкает бороться сам за себя, а культуры командной работы — никакой".

Об учебе и работе с Сокуровым

"О творческой мастерской Сокурова я узнал совершенно случайно. Так получилось, что я в тот момент был таким бездельником, перекати-поле и решил попробовать поучиться. Думал, Александр Николаевич будет приезжать раз в два-три месяца, читать пару лекций, а в остальное время у нас будут какие-то местные преподаватели.

Так я себе представлял учебу до первого вступительного экзамена, когда сам Сокуров начал задавать мне общие вопросы по культуре, архитектуре, литературе, музыке, искусству. Я понял, что все серьезно и предстоит колоссальный труд в течение пяти лет, а потом и на всю оставшуюся жизнь. И очень быстро влюбился в режиссуру. Нашел то, чем хочу заниматься больше всего.

Сокуров выступил художественным руководителем моего фильма. Мы постоянно вели обсуждения на всех этапах производства, но оба понимали, что окончательное решение всегда за мной. Это дает дебютанту ощущение полета — желание и страсть в творчестве".

О главном уроке мастера

"Перед поступлением я посмотрел несколько фильмов Сокурова. Но во время учебы он практически не показывал свои картины — только фрагменты или рабочие материалы. Например, мы много смотрели фотографий и видеозаписей со съемок "Фауста", но не сам фильм. Он старался оградить нас от влияния своего кинематографа, чтобы мы не перенимали его приемы и видение. Не могу сказать, что я большой поклонник Сокурова-режиссера, но я огромный фанат Сокурова-человека. Его мудрость, знания и понимание жизни удивляют.

Самый важный его урок: никогда не заниматься эстетизацией насилия, не показывать его красиво. Это, на мой взгляд, большое преступление против человечности. Сегодня это происходит повсеместно, потому что секс и насилие продаются. В моем фильме есть сцена избиения, но мы старались сделать отвратительное зрелище, потому что в насилии нет ничего прекрасного".