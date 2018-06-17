Барселона — город, где мусор превращается в искусство

БАРСЕЛОНА, 17 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. "Искусство — это мусор" — так называется книга испанского художника Франсиско де Пахаро. Он без преувеличения изобрел новый вид искусства, для которого не нужно ничего кроме воображения, краски и мусора на улицах.

Art is trash

Валяющийся на асфальте моток старого шланга можно прекратить в человечка, хватающегося за забор, контейнер со строительными отходами — в плывущего по морю кита, брошенный старый диван – в ухмыляющееся лицо, а сломанную дверь — в зебру.

"Для меня Барселона – мусорный рай", — говорит Франсиско. С ним мы встретились в галерее Base Elements, расположенной в Готическом квартале каталонской столицы, где выставляют свои работы современные испанские художники. Стоимость одной из его картин — 3,2 тысяч евро. Но такие деньги Франсиско зарабатывал далеко не всегда. И парадокс в том, что именно нехватка средств сделала его знаменитым.

"Я всегда писал картины – что-то в стиле между Дали и Пикассо, но мало что мог продать. Десять лет назад в Испании был экономический кризис и мои картины почти не покупали. Заработать на жизнь творчеством я не мог и работал официантом, я это ненавидел", — вспоминает художник. Франсиско всерьез задумался над тем, чтобы вообще бросить писать, – на выставке, организованной в одной из барселонских галерей, он не смог продать ни одной картины.

Судьбу изменил один звонок. Знакомый, работавший над собственным проектом, хотел снять видео, как Франсиско рисует. "Я пришел к нему домой, но там, разумеется, не оказалось холста. "Где же мне рисовать?", — спросил я. Друг предложил рисовать на мебели, которую потом можно выбросить. Но я решил сначала выставить мебель на улицу и там же рисовать. С этого все началось", — рассказывает художник. На обратном пути домой он начал обращать внимание на то, на что обычно никто не обращает внимания, — мусор на улицах.

"Так все сошлось — экономический кризис, запрет властей рисовать граффити, мои работы не покупали. И я начал рисовать на мусоре", — вспоминает художник. Для него такой вид творчества был прежде всего социальным протестом – против отсутствия денег, плохой работы, кризиса, политики, общества – "в общем, этой ужасной страны". Так родилось "уличное мусорное искусство".

Поначалу работать на улице было стыдно, признается он. "Но мне хотелось выразиться. К тому же это был неиссякаемый источник вдохновения, плюс экономия – квартира была очень маленькая и места для картин не было, а на улице — полная свобода", — говорит он.

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Свободе творчества, правда, мешала полиция. Но и в этом оказался свой плюс – Франсиско научился работать очень быстро. Буквально за минуты он создает очередное произведение.

"Единственный минус – в итоге работа оказывается в мусоровозе, — говорит он, но уверяет, — Это вообще не принципиально".

Свои работы он выставлял в социальных сетях, которые как раз начали развиваться в это время. "Соцсети стали моей собственной галерей", — говорит он. За три с половиной года Франсиско стал по-настоящему знаменитым, о нем начала писать пресса, в том числе иностранная.

"Друг предложил попробовать выставить картины в этой галерее и попытаться продать. И это был успех", — рассказывает художник. Бросив, наконец, надоевшую работу в баре, он перебрался в Лондон и в течение восьми месяцев творил на улицах британской столицы. "Поначалу я очень боялся попасться на глаза полиции, хотя у меня за плечами был большой барселонский опыт. Но лондонская полиция относилась нормально. Наверное, думали: "Пусть этот ненормальный испанец рисует на мусоре, если хочет", — рассказывает Франсиско. Тогда же он смог провести выставку в лондонской галерее.

Потом был Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франсиско, Лос-Анжелес, Дубай, Пекин. "В Нью-Йорке я провел три месяца, — вспоминает он, — дольше гринго выдержать трудно. Там полиция не знала, что со мной делать – они такого в жизни не видели. В общем, все стояли, смотрели, я рисовал. Когда закончил, люди, собравшиеся вокруг, начали аплодировать, фотографировать, и все мирно разошлись", — вспоминает он.

Сейчас Франсиско собирается в Шанхай – готовит документы для визы. Там ему предоставят помещение и, разумеется, мусор. "Буду превращать в искусство. Артист должен путешествовать, искать вдохновение, тем более, что в каждой стране, в каждом городе мусор уникален", — говорит де Пахаро.

Чистое искусство или антиискусство

Собственной популярности Франсиско удивлен. С одной стороны, то, что он делает, — антиискусство. "Ведь твои работы умирают на свалке. А художники хотят, чтобы их произведения выставляли в галереях и музеях", — рассуждает он. Но с другой, — это даже более чистое искусство, чем граффити. "Тебе могут запретить что-то рисовать, те же местные жители. И ты теряешь свободу. А так – сразу можно уничтожить, если не нравится", — говорит художник.

О своем необычном пути в искусстве Франсиско собирается написать книгу – уже вторую в его творческой биографии.

Заранее Франсиско ничего не продумывает – он просто едет на велосипеде или идет по улице, видит мусор, моментально возникает идея и он приступает к работе. "Я стараюсь ничего не трогать, не перекладывать. Рисую, как есть. Чем сложнее – тем интереснее", — говорит де Пахаро. Весь процесс занимает от нескольких минут до получаса. И все это можно увидеть в социальных сетях.

В последнее время не все произведения, сделанные на улицах, оказываются в мусоровозе. Иногда люди ждут, когда он закончит, забирают уличные творения и продают он-лайн, пожаловался он.

"Нельзя творить ради денег или славы, — уверен Франсиско, который стал первым художником такого вида "мусорного искусства" в Европе. — Может, где-то в Африке, например, такое есть. Но в Европе до меня не было. Зато у меня теперь есть последователи".

Помимо уличного искусства Франсиско рисует картины – мастерская, в которой он и живет, находится напротив той самой галереи, где выставляются его работы. Сейчас он работает сразу над несколькими произведениями – в том числе портретом на заказ. Картины покупают в основном иностранцы, живущие в Барселоне, иногда туристы. Ну а для барселонцев остается наслаждаться бесплатным мусорным социальным искусством на улицах.

Лампы "пичигласа"



Что можно сделать с куском трубы, сотней пластиковых стаканчиков, бутылками, корзиной для мусора, вышедшими из моды пляжными женскими туфлями, старым дуршлагом, неработающей соковыжималкой? Известный барселонский дизайнер Альфонсо де ла Фуэнте делает из них лампы и люстры.

За своей творческий псевдоним Pichiglás должен благодарить бабушку. Она ошибочно называла "пичигласом" плексиглас (оргстекло), в контейнеры из которого клала еду.

История необычных ламп началась в 1997 году, когда Альфонсо перебрался из Вальядолида в Барселону, и увидел, сколько можно найти пластиковых бутылок буквально на улице. Из никому ненужных бутылок он начал делать светильники разных форм. На выставке Expohogar 97 собранная из трех бутылок лампа получила первое место. Так началась его история успеха.

Постепенно Альфонсо начал докупать дешевые изделия в магазинах "Все за 100" — и появились лампы из труб, пластиковых контейнеров и много чего еще. Последние полтора года Pichiglás работает с металлом.

"Я беру в мастерских ненужные металлические изделия, нахожу старое стекло, придают им новую жизнь, перерабатываю и получаются вот такие лампы", — показывает Альфонсо свои произведения. Лампа обойдется в 250 —350 евро. Несмотря на цену, они пользуются большим спросом – ретро сейчас в моде.

Помимо любимых ламп Pichiglás занимается оформлением интерьеров баров, ресторанов, магазинов, дискотек, парикмахерских.

А теперь fiesta

А еще при помощи никому ненужного хлама можно устроить праздник. Из пришедшего в негодность воздушного шара соорудить крышу, из старых журналов — конфетти при помощи специальной "пушки", диски, которые вы никогда не слушаете, отнести диджею, из старых футболок соорудить инсталляцию – и устроить вечеринку под названием "Восстание вещей" в центре изобразительного искусства HANGAR.

Центр находится на территории старой текстильной фабрики – как и многие другие центры искусств в барселонском районе Побленоу. До конца XIX века в этом районе было сосредоточено текстильное производство. Теперь это деловой район города с жилыми кварталами и интересными музеями и галереями.

"Восстание вещей" — одно из 130 мероприятий, которые проходили в Барселоне во время тринадцатой недели дизайна Barcelona Design Week. "Лозунг этого года – "переоценить" (исп. "Revalorar"), то есть вновь придать ценность тем вещам, о которых мы забыли. Это все – и вещи, и еда, и эмоции, и те маленькие вещи, которые делают нас счастливыми, но о которых в быстром и технологичном мире мы забываем", — рассказывает РИА Новости Исабель Роч (Isabel Roig), генеральный директор Центра дизайна Барселоны.

Миллион пластиковых бутылок в минуту

Рядом со входом в центр – инсталляция дизайнера из Индии Самиры Чуккапалли и других художников, посвященная проблеме окружающей среды. "Эта инсталляция о том, что мы просто обязаны вновь научиться ценить воду, воздух, продукты, но не только это — важно ценить эмоции, отношения", — говорит Исабель.

Она считает, что именно дизайнеры могут привлечь внимание к экологическим проблемам. "Миллион пластиковых бутылок производится в мире каждую минуту. Мир полон пластика, океан полон пластика. Люди должны задуматься об этом. Идешь в супермаркет и тебе дают пластиковые пакеты для каждого вида продуктов. Но ведь можно взять бананы, прикрепить к ним этикетку. Зачем пакет? И мир дизайна сейчас активно занимается тем, чтобы попытаться на это повлиять, сделать так, чтобы мир стал немного лучше", — говорит Роч.

El Celler de Can Roca – один из лучших ресторанов в мире, обладатель трех звезд Мишлена, расположенный в Каталонии, — ставит амбициозную задачу: превратиться в абсолютно безотходное производство. Первый шаг – переработка контейнеров, в которых доставляют рыбу и морепродукты. Дизайнер Андреу Карулья придумал технологию изготовления из контейнеров… табуреток. Сам процесс подробно описан и показан в центре дизайна. Табуретки будут дарить посетителям ресторана, принадлежащему братьям Рока, который дважды признавался лучшим рестораном мира.

© РИА Новости / Елена Шестернина Дизайнер Андреу Карулья придумал технологию изготовления из контейнеров для рыбы табуреток. 16.06.2018 © РИА Новости / Елена Шестернина Дизайнер Андреу Карулья придумал технологию изготовления из контейнеров для рыбы табуреток. 16.06.2018

На улице рядом с музеем проходит фестиваль. Самая популярная — витрина с фруктами, рядом с которой установлен велосипед. Посетители упорно крутят педали, велосипед никуда не едет, зато выжимает сок.

"Мы привезли с рынка продукты, которые продавцы собирались выбросить. Но это нормальные фрукты. Посмотрите на этот абрикос – у него отбит бок, но можно срезать и сделать сок. Зачем выбрасывать? Наша цель – научить людей бережно относиться к еде", — объясняет смысл акции санинспектор Дани Хименес, который в свободное от работы время помогает организации "Получим пользу из продуктов". Платформа работает как с обычными жителями Каталонии, так и с владельцами компаний и с властями, добиваясь максимального разумного использование продуктов. "Продукты, срок которых скоро истечет, можно отдавать семьям, которые в них нуждаются. Это мы пытаемся объяснить властям. А компании убедить не производить больше, чем можно продать", — объясняет Дани.

Двое молодых людей презентуют первое в Испании мобильное приложение We save eat; с момента запуска в сентябре прошлого года его скачали 24 тысячи человек. Через приложение рестораны проводят промо-акции – по низким ценам продают то, что у них остается к концу дня и что они скорее не смогут реализовать. "Вот в этом барселонском ресторане вы можете сейчас заказать основное блюдо, сок и фокачча за три евро", — объясняет Ева Хорхе. Всего в программе участвуют 150 фирм – в основном барселонских, но приложение уже действует в Мадриде, Севилье и Сарагосе. "Я увидела, что такие приложения существуют в других странах Европы. И мне идея очень понравилась. Вы не знаете, в России такое есть?", — спрашивает она.

Впрочем, Ева признается, что далеко не все рестораны заинтересованы в сотрудничестве. "Они говорят, что у них не бывает остатков, но это ложь. Может, немного, но остатки всегда есть. Если в мире столько голодных, почему они предпочитают выбрасывать?", — возмущается Ева. Впрочем, она надеется, что со временем подобное отношение изменится: "Просто надо рассказывать, объяснять и показывать".