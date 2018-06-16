В Саудовской Аравии выступил Симфонический оркестр Мариинского театра

ДАХРАН (Саудовская Аравия), 16 июн — РИА Новости. Центр мировой культуры имени Короля Абдулазиза открылся для широкой публики концертом оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
"Хочу поблагодарить Россию за то, что она протянула саудовскому народу руку дружбы и партнерства. Сегодняшнее мероприятие — это старт еще одного направления нашего сотрудничества", — сказал он на пресс-конференции.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец в свою очередь выразила надежду, что после сегодняшней премьеры в зале не останется равнодушных.
Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что концерт позволит сблизить народы двух стран, а также будет способствовать развитию сотрудничества в гуманитарной сфере.
Концерт оркестра Мариинского театра станет первым примером сотрудничества в сфере культуры между РФПИ и Saudi Aramco через Центр мировой культуры имени Короля Абдулазиза ("Итра", в переводе с арабского — "богатый знаниями"). Центр был создан по инициативе Saudi Aramco в 2016 году, он включает лабораторию идей, кинозал, библиотеку, театр, музей, художественную галерею и центр детского развития.