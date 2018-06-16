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Культура

Дирижер Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни

16:5316.06.2018
(обновлено: 16:56 16.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГеннадий Рождественский. Архивное фотоГеннадий Рождественский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Знаменитый дирижер и пианист Геннадий Рождественский умер на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московской консерватории.

Время прощания с музыкантом и место похорон пока неизвестно — консерватория обещает сообщить об этом позже.

"Он расширял рамки музыки"

Коллеги, вспоминая Рождественского, говорят о нем как о выдающемся музыканте и уникальной личности.

Профессор Геннадий Рождественский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Глава Большого театра назвал Рождественского великим музыкантом
По словам народного артиста СССР, маэстро Владимира Федосеева, смерть Рождественского стала для него неожиданностью и большим горем.

"Именно из его рук я получил Большой симфонический оркестр имени Чайковского, которым сейчас руковожу, и оркестр при Рождественском был на самом высоком уровне, с прекрасными музыкантами. Вот такой подарок я получил от него", — рассказал Федосеев.

Он отметил, что основная идея Рождественского — это современная музыка.

"Он прекрасно представлял сочинения Прокофьева, Шостаковича. Вообще мы за это должны быть благодарны этому большому режиссеру. Геннадий Иванович был в высшей степени образованным как музыкант. Самое прекрасное воспоминание о нем — музыканте и человеке, — с которым у нас были очень добрые хорошие отношения. Я уверен, что имя Геннадия Рождественского навсегда останется в нашей музыкальной истории", — сказал Федосеев.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин назвал Геннадия Рождественского великим музыкальным деятелем.

"Когда начинаешь вспоминать Геннадия Ивановича Рождественского, понимаешь, какая мощная человеческая и музыкальная личность ушла из этого мира", — сказал он.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПоказ оперы "Три Пинто" Вебера
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Показ оперы "Три Пинто" Вебера

Урин добавил, что Рождественский начинал в Большом театре с руководителя сценического оркестра, а вырос в главного дирижера. 

"Просто невозможно перечесть, сколько крупных оркестров российских и зарубежных возглавлял Рождественский. Всю свою жизнь он пропагандировал музыку, он расширял рамки музыки для слушателей. Он особенно любил Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Рождественский был фантастической уникальной личностью. Еще раз хочу подчеркнуть, что он был пропагандистом музыки, он также был потрясающим рассказчиком. Можно было слушать бесконечно его рассказы о музыке, о том, как он ее понимал", — добавил Урин.

По словам музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра Тугана Сохиева, все держалось на таких великих музыкантах, как Рождественский.

"Для нас, молодых музыкантов, он всегда был главным примером, образцом. На нем выросло целое поколение талантливых молодых дирижеров", — сказал он.

Биография музыканта

Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 года в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. В 1954 году окончил Московскую консерваторию, однако дебют в качестве дирижера состоялся на несколько лет раньше — в  1951 году в Большом театре под его управлением был исполнен балет "Спящая красавица".

В разные годы Рождественский руководил оркестрами Большого театра, Камерного музыкального театра, Центрального телевидения и всесоюзного радио, Британской вещательной корпорации, а также Венским симфоническим оркестром и Королевским Стокгольмским филармоническим оркестром.

© РИА Новости / И. ОзерскийПерейти в фотобанкГеннадий Рождественский с Большим симфоническим оркестром Центрального телевидения и Всесоюзного радио.
© РИА Новости / И. Озерский
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Геннадий Рождественский с Большим симфоническим оркестром Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

С 1974 года преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, в 1976 году стал профессором, а в 2001-м — заведующим. Среди его учеников — Владимир Понькин, Валерий Полянский, Валентин Кожин и другие известные дирижеры.

Он также написал несколько музыкальных сочинений, среди которых наиболее известна оратория "Заповедное слово русскому народу".

У Рождественского было много званий и наград, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней, орден Трудового Красного Знамени, орден "Кирилл и Мефодий", орден Восходящего солнца 3-го класса. Музыкант — герой Социалистического труда, народный артист СССР, почетный член Шведской королевской музыкальной академии и Английской королевской академии музыки.

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2
Франция
1
Австралия
Матч окончен
1
Аргентина
1
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