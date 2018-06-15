В "Ясной Поляне" прошел международный театральный фестиваль Толстой Weekend

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" прошел третий по счету международный театральный фестиваль Толстой Weekend, на который в этом году собралось 6,5 тысяч зрителей. В усадьбу приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп: за три дня зрителям показали 18 спектаклей на шести сценах под открытым небом. Толстой Weekend прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тульской области и информационной поддержке РИА Новости.
В этом году мероприятие расширилось в географическом смысле — в программе сделали ставку на региональные театры. По словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, для трупп из небольших городов поездка в Ясную Поляну является большим событием. По его мнению, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.
"Помимо общения со зрителем, любой фестиваль — это еще и общение друг с другом. Например, эскизы, которые делают театры из Ельца, Калуги и Рязани, увидели другие театры. И, уверен, это подстегнет их к дальнейшему творчеству. Короткие пьесы "Петр Хлебник", "Первый винокур" и "От ней все качества" — это прекрасная литература, в них много простоты и наивности, но в последнее время они совершенно не шли на российской сцене. Я убежден, что в творчестве Толстого можно найти еще много тем для театральных интерпретаций", — отмечает руководитель фестиваля.
По словам Руднева, кроме художественного уровня постановок, немаловажным критерием отбора работ становится способность труппы адаптировать готовый спектакль под выездной формат фестиваля на открытом воздухе. С этим успешно справились прославленные Саратовский и Пермский ТЮЗы, показав свои версии "Отрочества".
В этом году в Ясной Поляне были представлены и две зарубежные постановки — синтез драмы и театра кукол в спектакле "Холстомер" из словенского Марибора, а также моноспектакль Валмиерского драматического театра из Латвии "Почему я убил жену" по мотивам произведения "Крейцерова Соната".
При содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ. Постановка на стыке жанров американского стендапа и русской драматической школы, сыгранная дважды в поэтической тени Яблоневого сада, была принята "на ура" и тут же получила приглашения на другие фестивали.
Моноспектакли стали тенденцией этого Уикенда: представление "Двое", хотя и не связанное с творчеством Толстого (в основе — "Горе от ума" и биография Грибоедова), продемонстрировало современное видение театра, где история рассказывается через одного актера и с помощью гаджетов.
"Живого человека в театре ничто не может заменить. Каждый раз все проходит по-новому, потому что происходит диалог с залом — спектакль от этого развивается, растет вместе со зрителем", — говорит автор идеи и исполнитель Алексей Размахов. — Технологии так сильно вошли в нашу жизнь, так почему бы это не использовать в театре? Уже даже занавес не нужен — все утыкаются в экран смартфона перед началом действия ", — шутит он.
Московский театр Олега Табакова привез "Дьявола" по одноименной повести Л. Н. Толстого с Максимом Матвеевым в главной роли. Спектакль — режиссерский дебют Михаила Станкевича, ученика Сергея Женовача — уже несколько лет идет на сцене "Табакерки", но в таком формате игрался впервые. Это, по словам Матвеева, добавило новых эмоций.
Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. На сей раз дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе: "Сын Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственный ребенок" по детской книге стихов Веры Полозковой.
Особое место в программе занял аудиоспектакль-прогулка "Война и мир", молодого тульского режиссера Евгения Маленчева. Променад по пьесе Юлии Поспеловой предлагал гостям Ясной Поляны полуторачасовое путешествие по усадьбе.
Толстой Weekend впервые представил и кинопрограмму, в том числе и состоялась встреча с создателями фильма "История одного назначения". Отрывки из картины представила режиссер Авдотья Смирнова, автор сценария Павел Басинский и исполнитель одной из главных ролей Алексей Смирнов. В параллельной программе с лекцией "Классика в цифровую эпоху" выступила праправнучка писателя, режиссер и журналист Фекла Толстая.