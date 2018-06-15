РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В "Ясной Поляне" прошел международный театральный фестиваль Толстой Weekend

17:4015.06.2018
(обновлено: 17:57 15.06.2018)
0350
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСовременный балет Крейцерова соната от театра Балет Москва на Главной сцене фестиваляСовременный балет Крейцерова соната от театра Балет Москва на Главной сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" прошел третий по счету международный театральный фестиваль Толстой Weekend, на который в этом году собралось 6,5 тысяч зрителей. В усадьбу приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп: за три дня зрителям показали 18 спектаклей на шести сценах под открытым небом. Толстой Weekend прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тульской области и информационной поддержке РИА Новости.

Баннер 15-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Составлен рейтинг самых фестивальных регионов России

В этом году мероприятие расширилось в географическом смысле — в программе сделали ставку на региональные театры. По словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, для трупп из небольших городов поездка в Ясную Поляну является большим событием. По его мнению, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendГости «Толстой Weekend» в Ясной Поляне слушают аудиоспектакль-прогулку «Война и мир»
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Гости «Толстой Weekend» в Ясной Поляне слушают аудиоспектакль-прогулку «Война и мир»

"Помимо общения со зрителем, любой фестиваль — это еще и общение друг с другом. Например, эскизы, которые делают театры из Ельца, Калуги и Рязани, увидели другие театры. И, уверен, это подстегнет их к дальнейшему творчеству. Короткие пьесы "Петр Хлебник", "Первый винокур" и "От ней все качества" — это прекрасная литература, в них много простоты и наивности, но в последнее время они совершенно не шли на российской сцене. Я убежден, что в творчестве Толстого можно найти еще много тем для театральных интерпретаций", — отмечает руководитель фестиваля.

По словам Руднева, кроме художественного уровня постановок, немаловажным критерием отбора работ становится способность труппы адаптировать готовый спектакль под выездной формат фестиваля на открытом воздухе. С этим успешно справились прославленные Саратовский и Пермский ТЮЗы, показав свои версии "Отрочества".

На фестивале Толстой Weekend
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Театральный фестиваль "Толстой Weekend" расширил географию в новом сезоне
"Коляда-театр" из Екатеринбурга открыл первый фестивальный день спектаклем "Фальшивый купон" — историей о том, какими трагическими и жестокими последствиями может обернуться невинная на первый взгляд шалость.

В этом году в Ясной Поляне были представлены и две зарубежные постановки — синтез драмы и театра кукол в спектакле "Холстомер" из словенского Марибора, а также моноспектакль Валмиерского драматического театра из Латвии "Почему я убил жену" по мотивам произведения "Крейцерова Соната".

Международный театральный фестиваль Толстой Weekend
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendОткрывали фестиваль Толстой Weekend директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Открытие фестиваля «Толстой Weekend», на главной сцене – Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Открывали фестиваль Толстой Weekend директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendВ этом году на Толстой Weekend приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп.Главная сцена фестиваля «Толстой Weekend», спектакль «Дьявол»
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
В этом году на Толстой Weekend приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendМаксим Матвеев в главной роли в спектакле "Дьявол" Московского театра Олега Табакова.Максим Матвеев в главной роли в спектакле «Дьявол» Московского театра Олега Табакова на фестивале «Толстой Weekend»
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Максим Матвеев в главной роли в спектакле "Дьявол" Московского театра Олега Табакова.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendОколо шести с половиной тысяч зрителей приехали на фестиваль в музей-усадьбу "Ясная Поляна".Гости «Толстой Weekend» в Ясной Поляне слушают аудиоспектакль-прогулку «Война и мир»
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Около шести с половиной тысяч зрителей приехали на фестиваль в музей-усадьбу "Ясная Поляна".
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendДетский спектакль "Ответственный ребенок. Часть 1" Независимого театрального проекта на сцене в Доме Волконского.Детский спектакль «Ответственный ребенок. Часть 1» Независимого театрального проекта (г. Москва, Россия) на сцене в Доме Волконского
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Детский спектакль "Ответственный ребенок. Часть 1" Независимого театрального проекта на сцене в Доме Волконского.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendВ этом году организаторы фестиваля сделали в программе ставку на региональные театры.Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
В этом году организаторы фестиваля сделали в программе ставку на региональные театры.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСпектакль "Отрочество" Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля.Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Спектакль "Отрочество" Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСовременный балет "Крейцерова соната" от театра "Балет Москва" на Главной сцене фестиваля.Современный балет «Крейцерова соната» от театра «Балет Москва» на Главной сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Современный балет "Крейцерова соната" от театра "Балет Москва" на Главной сцене фестиваля.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendПо словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.Современный балет «Крейцерова соната» от театра «Балет Москва» на Главной сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
По словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendКроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. Дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе, показав "Сына Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственного ребенка" по книге стихов Веры Полозковой.Зрители на фестивале Толстой Weekend
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. Дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе, показав "Сына Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственного ребенка" по книге стихов Веры Полозковой.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСпектакль "Двое" Независимого театрального проекта.Спектакль «Двое» Независимого театрального проекта
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Спектакль "Двое" Независимого театрального проекта.
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendПри содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ.Спектакль «Кто убил Анну» в исполнении актрисы Марины Васильевой
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
При содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ.
/

При содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ. Постановка на стыке жанров американского стендапа и русской драматической школы, сыгранная дважды в поэтической тени Яблоневого сада, была принята "на ура" и тут же получила приглашения на другие фестивали.

Моноспектакли стали тенденцией этого Уикенда: представление "Двое", хотя и не связанное с творчеством Толстого (в основе — "Горе от ума" и биография Грибоедова), продемонстрировало современное видение театра, где история рассказывается через одного актера и с помощью гаджетов.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendГлавная сцена фестиваля «Толстой Weekend», спектакль «Дьявол»
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Главная сцена фестиваля «Толстой Weekend», спектакль «Дьявол»

"Живого человека в театре ничто не может заменить. Каждый раз все проходит по-новому, потому что происходит диалог с залом — спектакль от этого развивается, растет вместе со зрителем", — говорит автор идеи и исполнитель Алексей Размахов. — Технологии так сильно вошли в нашу жизнь, так почему бы это не использовать в театре? Уже даже занавес не нужен — все утыкаются в экран смартфона перед началом действия ", — шутит он.

Московский театр Олега Табакова привез "Дьявола" по одноименной повести Л. Н. Толстого с Максимом Матвеевым в главной роли. Спектакль — режиссерский дебют Михаила Станкевича, ученика Сергея Женовача — уже несколько лет идет на сцене "Табакерки", но в таком формате игрался впервые. Это, по словам Матвеева, добавило новых эмоций.

Спектакль Зеленая палочка в музее-усадьбе Ясная Поляна
© РИА Новости / Евгений Биятов
Почувствуй себя Толстым: простые зрители в спектакле о поисках счастья
"Очень здорово, что этот фестиваль приобщает к творчеству писателя людей разного возраста. В произведениях Льва Николаевича есть вещи, которые не только были близки ему, но которые понятны нынешнему молодому поколению", — отметил актер.

Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. На сей раз дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе: "Сын Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственный ребенок" по детской книге стихов Веры Полозковой.

Особое место в программе занял аудиоспектакль-прогулка "Война и мир", молодого тульского режиссера Евгения Маленчева. Променад по пьесе Юлии Поспеловой предлагал гостям Ясной Поляны полуторачасовое путешествие по усадьбе.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendМаксим Матвеев в главной роли в спектакле «Дьявол» Московского театра Олега Табакова на фестивале «Толстой Weekend»
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Максим Матвеев в главной роли в спектакле «Дьявол» Московского театра Олега Табакова на фестивале «Толстой Weekend»

Спектакль Зеленая палочка в музее-усадьбе Ясная Поляна
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ешь, молись, люби: жизнь Толстого в Ясной Поляне в 10 кадрах
Еще одним жанровым приобретением нынешнего толстовского уикенда стала современная хореография: третий и самый теплый день завершился показом "Крейцеровой сонаты" в исполнении Балета Москва.

Толстой Weekend впервые представил и кинопрограмму, в том числе и состоялась встреча с создателями фильма "История одного назначения". Отрывки из картины представила режиссер Авдотья Смирнова, автор сценария Павел Басинский и исполнитель одной из главных ролей Алексей Смирнов. В параллельной программе с лекцией "Классика в цифровую эпоху" выступила праправнучка писателя, режиссер и журналист Фекла Толстая.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой WeekendСпектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля
© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend
Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля
Впервые фестиваль Толстой Weekend прошел в 2016 году, идея проведения принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня" и лидер по цитируемости среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

Комментировать
Культура
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
Уругвай
Матч идёт
0
Марокко
0
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
Уругвай
Матч идёт
0
Марокко
0
Иран
15 июня 21:00
-
Португалия
-
Испания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена