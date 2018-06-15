В "Ясной Поляне" прошел международный театральный фестиваль Толстой Weekend

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" прошел третий по счету международный театральный фестиваль Толстой Weekend, на который в этом году собралось 6,5 тысяч зрителей. В усадьбу приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп: за три дня зрителям показали 18 спектаклей на шести сценах под открытым небом. Толстой Weekend прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Тульской области и информационной поддержке РИА Новости.

В этом году мероприятие расширилось в географическом смысле — в программе сделали ставку на региональные театры. По словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, для трупп из небольших городов поездка в Ясную Поляну является большим событием. По его мнению, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Гости «Толстой Weekend» в Ясной Поляне слушают аудиоспектакль-прогулку «Война и мир» © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Гости «Толстой Weekend» в Ясной Поляне слушают аудиоспектакль-прогулку «Война и мир»

"Помимо общения со зрителем, любой фестиваль — это еще и общение друг с другом. Например, эскизы, которые делают театры из Ельца, Калуги и Рязани, увидели другие театры. И, уверен, это подстегнет их к дальнейшему творчеству. Короткие пьесы "Петр Хлебник", "Первый винокур" и "От ней все качества" — это прекрасная литература, в них много простоты и наивности, но в последнее время они совершенно не шли на российской сцене. Я убежден, что в творчестве Толстого можно найти еще много тем для театральных интерпретаций", — отмечает руководитель фестиваля.

По словам Руднева, кроме художественного уровня постановок, немаловажным критерием отбора работ становится способность труппы адаптировать готовый спектакль под выездной формат фестиваля на открытом воздухе. С этим успешно справились прославленные Саратовский и Пермский ТЮЗы, показав свои версии "Отрочества".

"Коляда-театр" из Екатеринбурга открыл первый фестивальный день спектаклем "Фальшивый купон" — историей о том, какими трагическими и жестокими последствиями может обернуться невинная на первый взгляд шалость.

В этом году в Ясной Поляне были представлены и две зарубежные постановки — синтез драмы и театра кукол в спектакле "Холстомер" из словенского Марибора, а также моноспектакль Валмиерского драматического театра из Латвии "Почему я убил жену" по мотивам произведения "Крейцерова Соната".

Международный театральный фестиваль Толстой Weekend © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Открывали фестиваль Толстой Weekend директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Открывали фестиваль Толстой Weekend директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend В этом году на Толстой Weekend приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend В этом году на Толстой Weekend приехали 16 российских и зарубежных театральных трупп. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Максим Матвеев в главной роли в спектакле "Дьявол" Московского театра Олега Табакова. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Максим Матвеев в главной роли в спектакле "Дьявол" Московского театра Олега Табакова. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Около шести с половиной тысяч зрителей приехали на фестиваль в музей-усадьбу "Ясная Поляна". © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Около шести с половиной тысяч зрителей приехали на фестиваль в музей-усадьбу "Ясная Поляна". © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Детский спектакль "Ответственный ребенок. Часть 1" Независимого театрального проекта на сцене в Доме Волконского. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Детский спектакль "Ответственный ребенок. Часть 1" Независимого театрального проекта на сцене в Доме Волконского. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend В этом году организаторы фестиваля сделали в программе ставку на региональные театры. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend В этом году организаторы фестиваля сделали в программе ставку на региональные театры. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Спектакль "Отрочество" Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Спектакль "Отрочество" Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Современный балет "Крейцерова соната" от театра "Балет Москва" на Главной сцене фестиваля. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Современный балет "Крейцерова соната" от театра "Балет Москва" на Главной сцене фестиваля. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend По словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend По словам программного директора фестиваля, театрального критика Павла Руднева, одна из главных задач Толстой Weekend — мотивировать театры к тому, чтобы чаще ставить произведения Толстого, выбирать те произведения, которые редко идут на сцене. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. Дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе, показав "Сына Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственного ребенка" по книге стихов Веры Полозковой. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. Дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе, показав "Сына Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственного ребенка" по книге стихов Веры Полозковой. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Спектакль "Двое" Независимого театрального проекта. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Спектакль "Двое" Независимого театрального проекта. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend При содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ. © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend При содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ. /

При содействии независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes состоялась мировая премьера спектакля в жанре сторителлинг "Кто убил Анну" в исполнении Марины Васильевой, выпускницы курса Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ. Постановка на стыке жанров американского стендапа и русской драматической школы, сыгранная дважды в поэтической тени Яблоневого сада, была принята "на ура" и тут же получила приглашения на другие фестивали.

Моноспектакли стали тенденцией этого Уикенда: представление "Двое", хотя и не связанное с творчеством Толстого (в основе — "Горе от ума" и биография Грибоедова), продемонстрировало современное видение театра, где история рассказывается через одного актера и с помощью гаджетов.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Главная сцена фестиваля «Толстой Weekend», спектакль «Дьявол» © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Главная сцена фестиваля «Толстой Weekend», спектакль «Дьявол»

"Живого человека в театре ничто не может заменить. Каждый раз все проходит по-новому, потому что происходит диалог с залом — спектакль от этого развивается, растет вместе со зрителем", — говорит автор идеи и исполнитель Алексей Размахов. — Технологии так сильно вошли в нашу жизнь, так почему бы это не использовать в театре? Уже даже занавес не нужен — все утыкаются в экран смартфона перед началом действия ", — шутит он.

Московский театр Олега Табакова привез "Дьявола" по одноименной повести Л. Н. Толстого с Максимом Матвеевым в главной роли. Спектакль — режиссерский дебют Михаила Станкевича, ученика Сергея Женовача — уже несколько лет идет на сцене "Табакерки", но в таком формате игрался впервые. Это, по словам Матвеева, добавило новых эмоций.

"Очень здорово, что этот фестиваль приобщает к творчеству писателя людей разного возраста. В произведениях Льва Николаевича есть вещи, которые не только были близки ему, но которые понятны нынешнему молодому поколению", — отметил актер.

Кроме классических драматических постановок, на фестивале показали и экспериментальные работы. На сей раз дальше всего за рамки "толстовства" вышли в детской программе: "Сын Великана" по сказке английской писательницы Элинор Фарджон и "Ответственный ребенок" по детской книге стихов Веры Полозковой.

Особое место в программе занял аудиоспектакль-прогулка "Война и мир", молодого тульского режиссера Евгения Маленчева. Променад по пьесе Юлии Поспеловой предлагал гостям Ясной Поляны полуторачасовое путешествие по усадьбе.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Максим Матвеев в главной роли в спектакле «Дьявол» Московского театра Олега Табакова на фестивале «Толстой Weekend» © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Максим Матвеев в главной роли в спектакле «Дьявол» Московского театра Олега Табакова на фестивале «Толстой Weekend»

Еще одним жанровым приобретением нынешнего толстовского уикенда стала современная хореография: третий и самый теплый день завершился показом "Крейцеровой сонаты" в исполнении Балета Москва.

Толстой Weekend впервые представил и кинопрограмму, в том числе и состоялась встреча с создателями фильма "История одного назначения". Отрывки из картины представила режиссер Авдотья Смирнова, автор сценария Павел Басинский и исполнитель одной из главных ролей Алексей Смирнов. В параллельной программе с лекцией "Классика в цифровую эпоху" выступила праправнучка писателя, режиссер и журналист Фекла Толстая.

© Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля © Фото : пресс-служба фестиваля Толстой Weekend Спектакль «Отрочество» Саратовского академического театра юного зрителя на Малой сцене фестиваля

Впервые фестиваль Толстой Weekend прошел в 2016 году, идея проведения принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня" и лидер по цитируемости среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.