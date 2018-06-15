Эскизы знаменитых советских мультфильмов продадут на аукционе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Эскизы к знаменитым советским мультфильмам "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Винни-Пух идет в гости", "Каникулы Бонифация" выставлены на торги аукционного дома "12-й стул", которые пройдут 18 июня, сообщила пресс-служба аукциона.

"Одним из топ-лотов анимационного раздела торгов станет эскиз Макса Жеребчевского "Ох, рано встает охрана!" к мультфильму "Бременские музыканты". Эскиз обладает историко-культурным значением музейного уровня. Стартует лот со 150 тысяч рублей. Фаза движения "Охрана и король" из этого мультфильма оценена в 50-60 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

На аукцион выставлены два эскиза Светозара Русакова к мультфильму "Ну, погоди!" — "Волк поджидает Зайца у колодца" и "Волк гонится за Зайцем на стройке", каждый оценен в 30-40 тысяч рублей. Шесть фаз движения из мультфильма "Винни-Пух идёт в гости", цена которых стартует с 60 тысяч рублей, отмечают в пресс-службе.

В сообщении добавляется, что в числе лотов также находятся эскизы к мультфильмам "Каникулы Бонифация", "Волшебное кольцо", "Котёнок по имени Гав" и другие работы авторов 28 рисованных мультфильмов. На эскизах можно увидеть различные варианты знакомых нам с детства образов и авторские коллажи сцен из фильмов.

В пресс-службе добавили, что два каталога аукциона включают более 500 лотов, среди которых кроме мультфильмов – книги, автографы и отдельный раздел с фотографиями, посвященный чемпионату мира по футболу.

Предаукционная выставка пройдет в аукционном доме "12-й стул" с 11 по 17 июня.

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