Эскизы знаменитых советских мультфильмов продадут на аукционе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Эскизы к знаменитым советским мультфильмам "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Винни-Пух идет в гости", "Каникулы Бонифация" выставлены на торги аукционного дома "12-й стул", которые пройдут 18 июня, сообщила пресс-служба аукциона.
На аукцион выставлены два эскиза Светозара Русакова к мультфильму "Ну, погоди!" — "Волк поджидает Зайца у колодца" и "Волк гонится за Зайцем на стройке", каждый оценен в 30-40 тысяч рублей. Шесть фаз движения из мультфильма "Винни-Пух идёт в гости", цена которых стартует с 60 тысяч рублей, отмечают в пресс-службе.
В сообщении добавляется, что в числе лотов также находятся эскизы к мультфильмам "Каникулы Бонифация", "Волшебное кольцо", "Котёнок по имени Гав" и другие работы авторов 28 рисованных мультфильмов. На эскизах можно увидеть различные варианты знакомых нам с детства образов и авторские коллажи сцен из фильмов.
Предаукционная выставка пройдет в аукционном доме "12-й стул" с 11 по 17 июня.
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