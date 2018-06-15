Загадочный человек, а может быть, целая группа. Биографию уличного художника Бэнкси легко найти в интернете. Но ничего нельзя считать достоверным: от его настоящего имени (Робин Каннингем или Роберт Дель Ная) до того, один это человек или группа художников. «Он почти как Шекспир», — говорит одна из посетительниц московской выставки.

И это действительно так. Игра, которую ведет Бэнкси, интригует. Это, пожалуй, одно из главных его качеств. Он умеет увлекать. И каждое его новое творение — в центре внимания общественности. «Мистификатор и дутая фигура», — скажут одни. «Гений и человек, по-настоящему отразивший дух времени», — возразят другие.