О нем слышали все, но его никто не видел. Далеко не каждый готов считать его работы искусством, но их уже давно коллекционируют. В Москве проходит масштабная выставка уличного художника Бэнкси. Что нужно знать о нем и как смотреть его экспозицию — в материале РИА Новости.
Загадочный человек, а может быть, целая группа. Биографию уличного художника Бэнкси легко найти в интернете. Но ничего нельзя считать достоверным: от его настоящего имени (Робин Каннингем или Роберт Дель Ная) до того, один это человек или группа художников. «Он почти как Шекспир», — говорит одна из посетительниц московской выставки.
И это действительно так. Игра, которую ведет Бэнкси, интригует. Это, пожалуй, одно из главных его качеств. Он умеет увлекать. И каждое его новое творение — в центре внимания общественности. «Мистификатор и дутая фигура», — скажут одни. «Гений и человек, по-настоящему отразивший дух времени», — возразят другие.
Искусство граффити в современном виде зародилось еще в 1920-е. По законам жанра странные рисунки и надписи создаются в самых неожиданных местах и преимущественно ночью, так, чтобы автора никто не видел и не знал.
Загадочность — характерная черта этих изображений. Попробуйте прочитать и расшифровать большинство огромных надписей, нанесенных краской из баллончиков на стены и заборы в промзонах, — и вас постигнет неудача. Граффити должны быть непонятными. Это искусство риска, тайны, драйва и адреналина.
Но Бэнкси — художник стрит-арта, искусства, которое выросло из граффити и вышло далеко за рамки таинственных надписей на вагонах метро.
Считается, что этот неуловимый автор работает с 1990-х. Начинал, как и другие граффитисты-райтеры. Постепенно рисунки становились масштабнее и серьезнее. Прятаться от полицейских (граффити считаются вандализмом) было все сложнее. И Бэнкси обратился к трафаретам, позволяющим действовать быстро. А рисунки приобрели особую самобытность.
Политический протест, юмор и ирония, выдумка и умение быть неожиданным — стиль художника легко узнаваем. Однажды его работы обнаружили на стене, разделяющей Израиль и Палестину. А потом Бэнкси объявил об открытии отеля, все окна которого выходят на восьмиметровую стену.
На лондонских домах расплодились разного рода крысы — один из символов художника, с которым он играет, превращая английское rat («крыса») в art («искусство»). Девочка с шариками, изображенная на стене под лестницей в районе South Bank, по опросам британцев, одна из самых популярных работ Бэнкси. Постепенно рисунок обрел собственную жизнь, неизвестный автор спустя несколько лет добавил надпись: «Надежда есть всегда».
Работы Бэнкси очень разные. Многие наполнены злой политической сатирой: изображение королевы и британского флага — его постоянный мотив. Или же он отсылает зрителей к истории искусств, пускай и недавней — как в «Кейт Мосс», напоминающей Мэрилин Монро Энди Уорхола.
Или же, будучи не только мастером граффити, но и художником, он неожиданно для всех создает на фестивале «Гластонбери» инсталляцию — Стоунхендж из биотуалетов. Так или иначе, каждое творение Бэнкси (или выходка) — это событие.
Теоретики искусства уже говорят об «эффекте Бэнкси». По крайней мере, в России многие уличные художники вдохновились его примером и принялись создавать свое искусство. Самого известного российского мастера граффити — Пашу 183 — называют русским Бэнкси.
Удивительно и то, как быстро уличное искусство кисти (или, точнее сказать, баллончика с краской) неуловимого британца оказалось предметом коллекционирования и изучения. Вроде бы это вещи несовместимые. Но, так или иначе, его работы продаются на аукционах за круглые суммы, и это еще один парадокс — или насмешка художника над системой арт-рынка.
Необычно видеть работы Бэнкси в выставочном пространстве, пусть даже не совсем академическом, а таком, как площадка ЦДХ в Москве. Вступительный короткий фильм с анимацией, куски стен с работами, огромные видеопроекции, напечатанные изображения — все это, конечно, довольно далеко от привычной музейной тишины, атмосферы преклонения и безусловного восхищения.
Сама выставка — увлекательная игра. Путешествие по лабиринту работ Бэнкси, где постепенно зритель оказывается соучастником этой мистификации.
Где при входе можно сфотографироваться и спустя полчаса получить снимок, сделанный в духе граффити Бэнкси. Или же на выходе купить майку, трафарет с изображением и баллончик с краской. И это — еще одна насмешка над коммерциализацией искусства, насмешка над самим собой.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.