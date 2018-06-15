Неуловимый Бэнкси в Москве:
что нужно знать о художнике-невидимке
Анна Кочарова

О нем слышали все, но его никто не видел. Далеко не каждый готов считать его работы искусством, но их уже давно коллекционируют. В Москве проходит масштабная выставка уличного художника Бэнкси. Что нужно знать о нем и как смотреть его экспозицию — в материале РИА Новости.

Загадочный человек, а может быть, целая группа. Биографию уличного художника Бэнкси легко найти в интернете. Но ничего нельзя считать достоверным: от его настоящего имени (Робин Каннингем или Роберт Дель Ная) до того, один это человек или группа художников. «Он почти как Шекспир», — говорит одна из посетительниц московской выставки.

И это действительно так. Игра, которую ведет Бэнкси, интригует. Это, пожалуй, одно из главных его качеств. Он умеет увлекать. И каждое его новое творение — в центре внимания общественности. «Мистификатор и дутая фигура», — скажут одни. «Гений и человек, по-настоящему отразивший дух времени», — возразят другие.

Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница на предпоказе выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Посетительница на предпоказе выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Очередь на предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Очередь на предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Искусство граффити в современном виде зародилось еще в 1920-е. По законам жанра странные рисунки и надписи создаются в самых неожиданных местах и преимущественно ночью, так, чтобы автора никто не видел и не знал.

Загадочность — характерная черта этих изображений. Попробуйте прочитать и расшифровать большинство огромных надписей, нанесенных краской из баллончиков на стены и заборы в промзонах, — и вас постигнет неудача. Граффити должны быть непонятными. Это искусство риска, тайны, драйва и адреналина.

Но Бэнкси — художник стрит-арта, искусства, которое выросло из граффити и вышло далеко за рамки таинственных надписей на вагонах метро.

Считается, что этот неуловимый автор работает с 1990-х. Начинал, как и другие граффитисты-райтеры. Постепенно рисунки становились масштабнее и серьезнее. Прятаться от полицейских (граффити считаются вандализмом) было все сложнее. И Бэнкси обратился к трафаретам, позволяющим действовать быстро. А рисунки приобрели особую самобытность.

Политический протест, юмор и ирония, выдумка и умение быть неожиданным — стиль художника легко узнаваем. Однажды его работы обнаружили на стене, разделяющей Израиль и Палестину. А потом Бэнкси объявил об открытии отеля, все окна которого выходят на восьмиметровую стену.

На лондонских домах расплодились разного рода крысы — один из символов художника, с которым он играет, превращая английское rat («крыса») в art («искусство»). Девочка с шариками, изображенная на стене под лестницей в районе South Bank, по опросам британцев, одна из самых популярных работ Бэнкси. Постепенно рисунок обрел собственную жизнь, неизвестный автор спустя несколько лет добавил надпись: «Надежда есть всегда».

Граффити британского художника Бэнкси на Израильском разделительном барьере
Граффити британского художника Бэнкси на Израильском разделительном барьере
© AP Photo / Nasser Nasser, File
Ну... Извините, Бэнкси
Ну... Извините, Бэнкси
© AP Photo/Dusan Vranic
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Граффити британского художника Бэнкси напротив посольства Франции в Лондоне.
Граффити британского художника Бэнкси напротив посольства Франции в Лондоне.
© AP Photo / Alastair Grant
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Граффити британского художника Бэнкси на Израильском разделительном барьере
© AP Photo / Nasser Nasser, File

Работы Бэнкси очень разные. Многие наполнены злой политической сатирой: изображение королевы и британского флага — его постоянный мотив. Или же он отсылает зрителей к истории искусств, пускай и недавней — как в «Кейт Мосс», напоминающей Мэрилин Монро Энди Уорхола.

Или же, будучи не только мастером граффити, но и художником, он неожиданно для всех создает на фестивале «Гластонбери» инсталляцию — Стоунхендж из биотуалетов. Так или иначе, каждое творение Бэнкси (или выходка) — это событие.

Теоретики искусства уже говорят об «эффекте Бэнкси». По крайней мере, в России многие уличные художники вдохновились его примером и принялись создавать свое искусство. Самого известного российского мастера граффити — Пашу 183 — называют русским Бэнкси.

Граффити британского художника Бэнкси на стене в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан
© AFP 2018 / Hazem Bader

Удивительно и то, как быстро уличное искусство кисти (или, точнее сказать, баллончика с краской) неуловимого британца оказалось предметом коллекционирования и изучения. Вроде бы это вещи несовместимые. Но, так или иначе, его работы продаются на аукционах за круглые суммы, и это еще один парадокс — или насмешка художника над системой арт-рынка.

Необычно видеть работы Бэнкси в выставочном пространстве, пусть даже не совсем академическом, а таком, как площадка ЦДХ в Москве. Вступительный короткий фильм с анимацией, куски стен с работами, огромные видеопроекции, напечатанные изображения — все это, конечно, довольно далеко от привычной музейной тишины, атмосферы преклонения и безусловного восхищения.

Сама выставка — увлекательная игра. Путешествие по лабиринту работ Бэнкси, где постепенно зритель оказывается соучастником этой мистификации.

Где при входе можно сфотографироваться и спустя полчаса получить снимок, сделанный в духе граффити Бэнкси. Или же на выходе купить майку, трафарет с изображением и баллончик с краской. И это — еще одна насмешка над коммерциализацией искусства, насмешка над самим собой.

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