В Перми открылся Дягилевский фестиваль

ПЕРМЬ, 14 июн — РИА Новости. Международный Дягилевский фестиваль 2018 года открылся в Перми в четверг премьерным спектаклем "Жанна на костре", сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.
"В Перми премьерой драматической оратории Артюра Онеггера "Жанна на костре" открылся международный Дягилевский фестиваль-2018", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы театра, "Жанна на костре" в постановке одного из самых востребованных и обсуждаемых в мире режиссеров Ромео Кастеллуччи — копродукция Пермского театра оперы и балета и нескольких крупных сцен Европы: Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария). Премьера спектакля состоялась в начале прошлого года в Лионе.
В основной программе фестиваля значится около 30 событий и более 100 мероприятий фестивального клуба. В рамках музыкального форума будет показана одна мировая и семь российских премьер, отмечается в сообщении.
Одно из самых ожидаемых событий Дягилевского фестиваля этого года — исполнение симфонии Густава Малера фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса. Концерт традиционно закроет программу всех 11 фестивальных дней, во время него прозвучит Четвертая симфония и связанные с ней сочинения из вокального цикла "Волшебный рог мальчика", дополняется в сообщении.