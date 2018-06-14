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Культура

Посвятил себя России: ушел из жизни Станислав Говорухин

Сюжет:
Умер Станислав Говорухин (27)
16:5214.06.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкСтанислав Говорухин. Архивное фотоСтанислав Говорухин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Фильмы актера, режиссера, сценариста, депутата Госдумы Станислава Говорухина, ушедшего из жизни в четверг, вошли в золотой фонд отечественного кино, его вклад в культуру невозможно переоценить, до последних дней он оставался истинным патриотом своей страны, принципиальным и честным — в искусстве и в жизни.

Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Одесская киностудия (1979)
"Место встречи…" и "Десять негритят": лучшие фильмы Станислава Говорухина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на пленарном заседании сообщил, что выдающийся режиссер, глава думского комитета по культуре Говорухин скончался в четверг в подмосковном санатории "Барвиха" после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится в субботу, сообщил Володин. В Союзе кинематографистов России РИА Новости уточнили, что прощание с Говорухиным пройдет в Доме кино, время начала гражданской панихиды и место похорон будет объявлено позже.

Говорухин снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Weekend", "Конец прекрасной эпохи". Сыграл в картинах "Асса", "Анкор, еще анкор!", "Любовь-морковь 3", "Женская логика" и многих других, написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. С 1993 года был депутатом Госдумы.

© Мосфильм (2005)Кадр из фильма "Не хлебом единым"
© Мосфильм (2005)
Кадр из фильма "Не хлебом единым"

НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ

В связи с кончиной режиссера свои соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путина с Говорухиным связывали "тесные дружеские отношения". По мнению президента, он всегда был уважаемым общественным деятелем, который принимал активное участие в жизни России, "всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела в нашей стране, отстаивал эту точку зрения и работал для ее воплощения в жизнь".

Премьер-министр Медведев отметил, что режиссер был талантлив во всем, чем занимался. "Станислав Сергеевич обладал редчайшим талантом, уникальным творческим почерком, особым взглядом художника. В своих фильмах он, как никто другой, мог пронзительно, правдиво и искренне рассказать о нашей стране, которую любил больше всего в жизни", — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец назвала уход великого режиссера, тонкого сценариста и обаятельного актера — невосполнимой потерей для страны. "Его произведения навсегда останутся в золотом фонде российского кинематографа", — сказала Голодец, чьи слова приводит пресс-служба.

Она подчеркнула, что Говорухин был ярким полемистом, принципиальным и искренним патриотом.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРежиссер Станислав Говорухин на премьере фильма "Конец прекрасной эпохи" в киноцентре "Октябрь"
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Режиссер Станислав Говорухин на премьере фильма "Конец прекрасной эпохи" в киноцентре "Октябрь"

ТВОРЕЦ И ГРАЖДАНИН

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Говорухин внес огромный вклад в развитие искусства и общественной жизни России. "На замечательных художественных картинах Станислава Сергеевича выросло несколько поколений зрителей. Эти картины — романтические, лирические, драматические — открыли миру много ярких артистов и стали любимой классикой нашего кино", — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном портале мэра Москвы.

Станислав Говорухин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Путин выразил соболезнования супруге Говорухина
Собянин отметил, что большой общественный резонанс "вызывали острые и честные публицистические фильмы мастера, обогатившие российскую документалистику".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме в адрес Госдумы подчеркнула, что Говорухина знали не только как легендарного мастера, обогатившего современное искусство, но и как замечательного человека, неравнодушного и принципиального политика, который стремился приносить "максимальную пользу обществу, всегда с пониманием относился к людям, старался помогать одаренной молодежи и старшему поколению".

© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкАртисты играют в шахматы (слева направо): режиссер Станислав Сергеевич Говорухин, актер и режиссер Всеволод Николаевич Шиловский, композитор Владимир Сергеевич Дашкевич
© РИА Новости / Галина Кмит
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Артисты играют в шахматы (слева направо): режиссер Станислав Сергеевич Говорухин, актер и режиссер Всеволод Николаевич Шиловский, композитор Владимир Сергеевич Дашкевич

По мнению министра культуры РФ Владимира Мединского, творчество Говорухина "настолько сильно влияли на умы людей, что целые поколения избирали героев его картин в качестве нравственных ориентиров". Он назвал режиссера своим учителем и наставником, к которому всегда можно было обратиться за мудрым советом.

"Станислав Сергеевич обладал твёрдым, несгибаемым характером, всегда и несмотря ни на что стремился добраться до истины и рассказать о ней. Эта редкая черта позволяла ему во все времена оставаться честным перед собой и зрителем, затрагивать наиболее острые, животрепещущие, порой "неудобные" темы", — говорится в телеграмме Мединского. По словам министра, Говорухин посвятил свою жизнь "служению отечественной культуре, болел за неё всем сердцем".

ВЫДАЮЩАЯСЯ ФИГУРА В ЖИЗНИ СТРАНЫ

Глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, которого многие годы связывали с Говорухиным теплые дружеские отношения, назвал его выдающейся фигурой, переоценить которую невозможно. Его фильмы "навсегда останутся с нами, их будут смотреть еще миллионы зрителей".

© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы по культуры, режиссер Станислав Говорухин во время встречи с деятелями культуры, посвященной Дню работника культуры
© РИА Новости / Галина Кмит
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Председатель комитета Госдумы по культуры, режиссер Станислав Говорухин во время встречи с деятелями культуры, посвященной Дню работника культуры

"Это огромная утрата для нашей культуры. Это потеря не только огромного мастера кинематографа, он еще и выдающийся политический деятель последних лет. Говорухин оказывал влияние на формирование нашего общества", — сказал РИА Новости Шахназаров.

Президент кинофестиваля "Кинотавр", продюсер Александр Роднянский написал в своем Instargam, что всегда восхищался талантом и мужской харизмой Говорухина, его "врожденным достоинством и прямотой высказываний". Он подчеркнул, что картины "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера…", "Ворошиловский стрелок" давно стали неотъемлемой частью культурного кода всего народа.

По словам Роднянского, политические убеждения не мешали человеческим симпатиям Говорухина, он также понимал сложные и неоднозначные фильмы, поддержал, в частности, картину "Левиафан" Андрея Звягинцева.

"Он помогал людям, не разделяющим его взгляды. Настоящий друг и учитель. До последнего дня он оставался живым, открытым и бесконечно сильным человеком", — написал Роднянский и добавил, что Говорухин пропустил "Кинотавр" лишь раз — в этом году.

"На последней церемонии закрытия фестиваля, зная о тяжелом состоянии Станислава Сергеевича, мы передали устами ведущих церемонии слова любви и поддержки от нескольких тысяч кинематографистов… Не помогло…", — выразил соболезнования продюсер.

По мнению актера Василия Ланового, творческих личностей такого масштаба, как Говорухин, осталось очень мало. "Он много сделал в кино — снимал замечательные фильмы, писал сценарии, сыграл множество ролей. Говорухин — истинный патриот, настоящая русская душа… Он никогда не изменял своим главным ценностям — культурным, социальным, политическим. Это дорого стоило", — сказал РИА Новости Лановой.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВыставка живописи режиссера Станислава Говорухина "Увлечение" открылась в Российской Академии художеств
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Выставка живописи режиссера Станислава Говорухина "Увлечение" открылась в Российской Академии художеств

 

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
В последнии годы он при всём к нему уважению посвятил себя Путину
16:59
14.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
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