Французский писатель Бернар Вербер приедет в Москву в начале сентября

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Известный французский писатель Бернар Вербер лично представит новую книгу под названием "С того света" в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки, сообщает пресс-служба издательства "Эксмо".

Ярмарка проходит в Москве с 1977 года, по традиции она состоится осенью в одном из павильонов ВДНХ.

"С 6 по 10 сентября мы привозим Бернара Вербера на выставку ММКВЯ, там он презентует новинку — роман "С того света". Также у него будут встречи с читателями в книжных магазинах", — сообщили в пресс-службе.

Вербер известен российским читателям по романам "Империя Ангелов", "Мы Боги", "Последний Секрет", "Муравьи", "День муравья". Вербера считают самым модным и загадочным писателем современной Франции. Его книги расходятся многомиллионными тиражами, романы переведены на 30 языков.

Вербер родился в Тулузе в 1961 году. Начал писать в возрасте семи лет. В университете изучал право, специализировался в области криминалистики, чтобы искать темы для будущих детективов. В 1982 году поступил в Высшую школу журналистики. Именно в это время открыл для себя Азимова, Дика и Херберта — писателей, которые во многом сформировали его мировоззрение, побудив обратиться к жанру, который традиционно считался вотчиной англичанин, соединению элементов научной фантастики, приключенческого романа и философского эссе.