Культ Че: почему латиноамериканский революционер превратился в поп-икону

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. Девяносто лет назад родился лидер Кубинской революции и главный романтический герой Латинской Америки Эрнесто Че Гевара. Даже спустя полвека после смерти команданте пользуется огромной популярностью во всем мире. РИА Новости разбиралось, как массовая культура превратила революционера в растиражированный гламурный персонаж.

Героический партизан

"Мои мечты не знают границ, пока пуля не прервет их полет," — говорил Че Гевара, как будто предвосхищая свою гибель. В 1967 году мир лишился яркого политического деятеля, но обрел бессмертную поп-икону. Хотя на самом деле мировая легенда о Че Геваре родилась несколько позже.

Началось все с одного удачного фото. Канонический снимок, известный под названием "Героический партизан", был сделан 5 марта 1960 года кубинским фотографом Альберто Кордой на митинге в Гаване: Че Гевара анфас в берете со звездой Хосе Марти.

Через год после гибели революционера ирландский художник Джим Фицпатрик создал по этой фотографии стилизованный двухцветный портрет. Это один из самых знаменитых визуальных образов ХХ века — наравне с развевающейся юбкой Мерилин Монро или фото Альберта Эйнштейна с высунутым языком. Сначала портрет стал эмблемой левой европейской молодежи в Европе, потом был поднят на флаги хиппи, анархистов всех мастей и даже активистов "Гринпис". А в последние десятилетия востребован в рекламе.

Коммерческая звезда

Неудивительно, что из символа протеста образ Че постепенно превратился в китч. Сегодня культовое изображение можно увидеть на футболках, пивных банках, рекламных вывесках, зажигалках, брелоках и даже ковриках для мыши. Молодые люди по всему миру делают татуировки с Че Геварой. Плакаты с ним — обязательный атрибут митингов и акций протеста, независимо от того, кто и за что выступает.

Че увековечен на кубинских банкнотах достоинством в три песо, фасадах зданий, марках и уличных граффити. Бороться с коммерциализацией образа невозможно — Альберто Корда считает свою фотографию общественным достоянием и не требует авторских отчислений. Он вмешался только однажды — когда снимок использовали в рекламе водки Smirnoff. Подал в суд и выиграл дело.

Че наш

© РИА Новости / В. Носков Перейти в фотобанк Глава правительственной экономической миссии Кубы Эрнесто Че Гевара и первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев в посольстве Республики Кубы в Москве © РИА Новости / В. Носков Перейти в фотобанк Глава правительственной экономической миссии Кубы Эрнесто Че Гевара и первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев в посольстве Республики Кубы в Москве

Заметный след Че оставил в советской и российской литературе. Он фигурирует в "Кубинском цикле" Евгения Евтушенко, в поэме Евгения Долматовского "Руки Гевары". Ему посвящено известное стихотворение Ярослава Смелякова "Майор", где есть такие строки: "Он был ответственным лицом отчизны небогатой, / Министр с апостольским лицом и бородой пирата". Дух Че активно действует в романе Пелевина "Generation П".

Но чаще всего образ революционера использовали отечественные музыканты. От песни Кобзона "Памяти Че Гевары" и "Баллады о Че Геваре" вокально-инструментального ансамбля "Песняры" до современных исполнителей: Uma2rman, Каста, Александр Ф. Скляр. В России также перепели знаменитую "Hasta siempre, Comandante", написанную еще до гибели Че кубинским певцом Карлосом Пуэблой.

Судьба команданте не оставила равнодушными и кинематографистов. О Че Геваре сняли множество документальных и художественных фильмов. Среди самых удачных — "Че!" с культовым египетским актером Омаром Шарифом в главной роли, а также одноименный байопик Стивена Содерберга, где Гевару сыграл пуэрториканец Бенисио дель Торо.

Кажется, команданте окончательно превратился в абстрактный символ. "Че убили дважды: сначала — автоматной очередью сержанта Терана, потом — миллионами портретов", — говорил французский философ Режи Дебре.

Сегодня навязчивый коммерческий образ оттеснил на второй план социалистические идеи Че, которые были некогда столь востребованы. Однако для молодых бунтарей, которым хочется отождествлять себя с трагическими и романтичными героями прошлого, Че по-прежнему "живее всех живых".