Мцитуридзе надеется, что дело Вайнштейна доведут до конца

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Роскино Екатерина Мцитуридзе рассчитывает, что дело в отношении американского продюсера Харви Вайнштейна будет доведено до конца, и он понесет наказание.

Мцитуридзе в одном из интервью заявила о домогательствах со стороны американского продюсера.

"Я считаю, что если дело разбирается в суде, этим занимается прокуратура Нью-Йорка, оно будет доведено до конца. И мы узнаем всю правду, и человек понесет наказание, как и любой другой преступник", — сказала она РИА Новости.

Один из самых громких скандалов в Голливуде последнего времени разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.

Вайнштейн явился в полицию 25 мая и был задержан, ему предъявили обвинения в изнасиловании и сексуальных преступлениях против двух женщин. Кинопродюсера отпустили под залог в 1 миллион долларов.

Ранее его адвокат Бен Брафман заявлял, что продюсер не считает себя виновным, и указывал на то, что его клиент "на протяжении 10 лет поддерживал связь по обоюдному согласию" с женщиной, обвинившей его в изнасиловании. Имя жертв, на основании показаний которых заведено дело, пока не называлось официально.