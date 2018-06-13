В Берлине устроили овацию артистам российского театра балета Бориса Эйфмана

БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости. Берлинская публика стоя аплодировала на поклонах артистам Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана — прославленный коллектив представил во вторник спектакль "Чайковский. PRO et CONTRA" на сцене Театра на Потсдамской площади.

Большое европейское турне театра балета Бориса Эйфмана стартовало в начале июня в Монако, оно проходит в рамках проекта Gala Russe, продолжающего заложенные Сергеем Дягилевым традиции продвижения русской культуры на Лазурном берегу. В Берлине театр также покажет балет "Красная Жизель" 15 и 16 июня. Затем артисты выступят в Братиславе (26 и 27 июня) и Вене (29 и 30 июня) со спектаклем "Чайковский. PRO et CONTRA".

© Фото : Майкл Кури Чайковский. PRO et CONTRA © Фото : Майкл Кури Чайковский. PRO et CONTRA

Балет Бориса Эйфмана "Чайковский. PRO et CONTRA" – итог многолетнего осмысления хореографом личности и творческого мира великого композитора. Спектакль сочинен на музыку Петра Ильича Чайковского и философски осмысливает основные этапы жизненного пути и творческой биографии композитора.

Премьера состоялась в Санкт-Петербурге в конце мая 2016 года в преддверии 70-летия Эйфмана. В ноябре за исполнение партии Антонины Милюковой, жены Чайковского, солистке театра Любови Андреевой вручили премию "Золотой софит". Артистический ансамбль балета "Чайковский. PRO et CONTRA" удостоился специального приза экспертного совета "Золотого софита".

В 1993 году был выпущен балет "Чайковский", который с успехом демонстрировался по всему миру.

"Этот спектакль уже шел на сцене берлинского театра Staatsoper в старой версии. Наверное, будет интересно посмотреть, во что он трансформировался. Теперь это абсолютно другой спектакль. История сохранена, но изменилась вся хореографическая, световая лексика, декорации, широко используются передовые современные технологии. Мне кажется, спектакль стал более понятен, более честен", — рассказал РИА Новости исполнитель главной роли, заслуженный артист России, лауреат премии президента РФ, "Золотая маска" и "Золотой софит" Олег Габышев.

По словам артиста, музыка помогает объяснить характер его героя, который был "необычным человеком", однако сам спектакль "действительно сложный и эмоциально, и физически".

© Фото : Евгений Матвеев Чайковский. PRO et CONTRA © Фото : Евгений Матвеев Чайковский. PRO et CONTRA

Габышев рассказал, что поддерживать форму ему помогает чтение, прослушивание джаза, а также "легкая пробежка, чтобы продышаться", на которую артист обещал выйти и в Берлине, известном своими марафонами.

"Для нас это огромная честь — привезти в Берлин и показать местной публике балеты Бориса Эйфмана. Балетоманам это имя хорошо известно, они знают его постановки", — заявила РИА Новости пресс-специалист организатора гастролей — фестиваля "Русские сезоны" — Юлия Людвиг.

Она добавила, что несколько "разочаровывает и удручает" только тот факт, что немецкая пресса не участвует пока в освещении берлинского тура прославленной труппы. Людвиг связала этот неожиданный факт с "информационной блокадой России в преддверии чемпионата мира по футболу".