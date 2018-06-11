Первый в России памятник дирижеру Валерию Халилову открыли в Тамбове

ТАМБОВ, 11 июн — РИА Новости. Первый в России памятник военному дирижеру, генерал-лейтенанту Валерию Халилову открыт в понедельник в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Автором монумента стал московский скульптор, преподаватель МГХИ имени В.И. Сурикова Александр Миронов. Памятник установлен в центре Тамбова, неподалеку от памятника Василию Агапкину и Илье Шатрову", — сказал представитель пресс-службы.
"Меня связывала с Валерием Михайловичем не только музыка, но и дружеские отношения. Под музыку композитора мы все вместе провожали его в последний путь. Имя генерала Халилова получило музыкальное училище в Москве. Сегодня мы увековечим память этого великого композитора, открыв памятник в нашем городе", — цитирует пресс-служба слова Никитина.