В Тбилиси скончался актер и певец Георгий Хуцишвили

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Тбилиси скончался советский и грузинский актер и певец Георгий Хуцишвили.

Как сообщили в Министерстве культуры и спорта Грузии, причиной смерти 56-летнего артиста стала продолжительная болезнь.

На киноэкране Хуцишвили дебютировал в начале восьмидесятых. За свою карьеру он сыграл во многих картинах. Среди его фильмов российская комедия "Любовь с акцентом", ленты "Еще одна грузинская история", "Пока пройдет осенний дождь", "Старый вальс" и многие другие.

Помимо этого, он внес значительный вклад в популяризацию грузинской музыки. На этом поприще популярность ему принесли такие композиции, как "Аквавдеба роца нуши" (дуэт с Нато Гелашвили), "Нетав мартла гкваребоди", "Мзе чадис да мзе амодис", "Миквархар"(дуэт с Нато Гелашвили), "Ак эмгереба гулс".