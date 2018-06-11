Народного артиста Игоря Охлупина похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Завершились похороны Народного артиста РСФСР Игоря Охлупина на Троекуровском кладбище в понедельник, рассказала РИА Новости пресс-атташе театра им. Маяковского, где Охлупин проработал около 60 лет.

Накануне в родном театре артиста — театре имени Маяковского — прошло прощание с Игорем Леонидовичем Охлупиным. Проводить артиста в последний путь пришли родные, друзья и коллеги Игоря Леонидовича. Среди них были художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис, народные артисты России — режиссер Леонид Хейфец, Анатолий Лобоцкий, Александр Коршунов, Евгения Симонова и другие.

К сожалению, не все коллеги могли присутствовать на похоронах, так как сейчас большая часть труппы театра Маяковского находится на гастролях в Чите.

"Игорь Леонидович Охлупин был особенным. Особенным счастьем и особенным наслаждением было с ним играть. Кто испытал это счастье, тот знает. Спасибо за великое счастье — быть рядом с вами, дорогой Игорь Леонидович", — сказала Евгения Симонова на прощании с артистом.

Игорь Леонидович Охлупин скончался 9 июня в Москве на 80-м году жизни после непродолжительной болезни.