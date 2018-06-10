На "Кинотавре" лучшими актерами стали Анна Слю и Степан Девонин

СОЧИ, 10 июн — РИА Новости. Анна Слю и Степан Девонин стали лучшими актерами российского кинофестиваля "Кинотавр", церемония закрытия которого проходит в воскресение в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Слю получила приз за главную женскую роль в фильме "Подбросы" Ивана И. Твердовского. Приз вручил актер Игорь Верник.

"Это мой первый в жизни приз, и я первый раз стою на этой сцене", — призналась актриса.

Девонин исполнил главную роль в фильме Натальи Мещаниновой "Сердце мира".

"Я во снах всегда мечтал, что я когда-нибудь получу приз за лучшую мужскую роль", — рассказал Девонин.

В основной конкурс полнометражного кино вошли фильмы "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона, "Ван Гоги" Сергея Ливнева, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана И. Твердовского, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Временные трудности" Михаила Расходникова, "Мира" Дениса Шабаева, "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл ("Заповедник") Анны Матинсон, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Натальи Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала.

Председателем жюри основного конкурса стал режиссёр Алексей Попогребский, в жюри вошли: актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.

"Кинотавр" — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский. В этом году фестиваль проходил со 2 по 10 июня.