Режиссер Сергей Урсуляк отмечает 60-летний юбилей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил лауреата Государственной премии России Сергея Урсуляка с 60-летием, выделив блестящее умение актера перевоплощаться, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Вы как-то сказали, что крайне важно, чтобы люди испытывали острую эмоцию при просмотре фильма, чтобы было по-настоящему жалко, по-настоящему смешно, по-настоящему больно. У Вас это блестяще получается", — написал он.

Медведев назвал Урсуляка человеком большого таланта и творческой энергии, замечательным режиссером и сценаристом, фильмы которого всегда ждут зрители. Глава правительства также подчеркнул, что его глубокие и реалистичные картины всегда дарят только яркие эмоции. "Фильмы-истории, фильмы-драмы, в которых Вы совершенно по-особому, пронзительно, искренне рассказываете о Гражданской и Великой Отечественной, о чувствах и переживаниях военного поколения, о судьбах людей, о свободе, жизни, счастье", — уточнил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил режиссера и сценариста Сергея Урсуляка с 60-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"К этому знаменательному жизненному рубежу вы подошли в полном расцвете вашего режиссерского таланта, который находит воплощение в замечательных фильмах, украшающих современный российский кинематограф", — приводятся слова Собянина из поздравительной телеграммы.

Мэр Москвы также отметил богатую историческую и литературную основу картин Урсуляка и внимание режиссера к деталям, которое отражает лучшие традиции отечественной режиссерской школы.

Российский режиссер и сценарист Сергей Владимирович Урсуляк родился 10 июня 1958 года в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. Как кинорежиссер Урсуляк дебютировал в 1993 году фильмом "Русский рэгтайм", за который был удостоен Премии Москвы. Урсуляк был сценаристом собственных фильмов "Летние люди" (1995), "Неудача Пуаро" (2002) и "Долгое прощание" (2004), где он являлся также продюсером киноленты. Также Урсуляк участвовал в написании сценария к сериалу "Тихий Дон".