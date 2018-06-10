Поэт Андрей Дементьев попал в больницу

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев в связи с простудой проходит профилактическое лечение в одной из московских больниц, чувствует себя нормально, сообщила РИА Новости в воскресенье его жена Анна Пугач.

Ранее ряд СМИ сообщал, что поэт экстренно доставлен в больницу.

"Он простыл, а впереди были праздники, поэтому мы решили для профилактики положить его в больницу, так как возраст уже немолодой", — сказала собеседница агентства.

По её словам, поэт чувствует себя нормально и вчера давал один из своих привычных эфиров по радио.

"Мы будем готовиться к празднованию юбилея, так что все хорошо", — добавила она.

В свою очередь Дементьев пояснил РИА Новости, что у него "обострились старые болячки", но чувствует он себя нормально.