На "Кинотавре" прошла премьера фильма "Заповедник" с Безруковым

СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Фильм Анны Матисон "Заповедник " по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова с Сергеем Безруковым в главной представили в субботу в рамках основной конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
"Мы хотели бы поблагодарить "Кинотавр" за то, что попали в программу, так как программа очень сильная", — поблагодарила Матисон организаторов киносмотра.
Режиссер отметила, что она очень хотела снять фильм о взрослой любви и надеется, что это получилось.
Роли в фильме также исполнили Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Мария Богданович, Дмитрий Хрусталев, Виктор Бычков, Соня Евстигнеева, Ярослава Дегтярева, Александр Тютин, Полина Гагарина, Леонид Агутин.
Безруков отметил, что благодаря этому фильму он приобрел огромное количество друзей. "У нас в эпизодах играют много известных артистов, они соглашались безвозмездно", — сказал актер.
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня. В основной конкурсной программе киносмотра участвуют 12 фильмов