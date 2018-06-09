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Культура

На "Кинотавре" прошла премьера фильма "Заповедник" с Безруковым

21:5009.06.2018
(обновлено: 21:51 09.06.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНародный артист РФ Сергей Безруков. Архивное фотоНародный артист РФ Сергей Безруков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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СОЧИ, 9 июн — РИА Новости. Фильм Анны Матисон "Заповедник " по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова с Сергеем Безруковым в главной представили в субботу в рамках основной конкурсной программы российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На "Кинотавре" пройдет премьера фильма "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл"
Первоначальное название фильма было "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл", именно так он значится в программе, но в последний момент создатели его переименовали, сообщила пресс-служба фильма.

"Мы хотели бы поблагодарить "Кинотавр" за то, что попали в программу, так как программа очень сильная", — поблагодарила Матисон организаторов киносмотра.

Режиссер отметила, что она очень хотела снять фильм о взрослой любви и надеется, что это получилось.

Режиссер Авдотья Смирнова на премьере своего фильма История одного назначения на фестивале Кинотавр в Сочи. 9 июня 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На "Кинотавре" прошла премьера фильма "История одного назначения"
"Я продюсер этого фильма, честно признаюсь, что лучше быть артистом. Продюсер — это огромная работа, я это осознал", — сказал Безруков.

Роли в фильме также исполнили Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Мария Богданович, Дмитрий Хрусталев, Виктор Бычков, Соня Евстигнеева, Ярослава Дегтярева, Александр Тютин, Полина Гагарина, Леонид Агутин.

Безруков отметил, что благодаря этому фильму он приобрел огромное количество друзей. "У нас в эпизодах играют много известных артистов, они соглашались безвозмездно", — сказал актер.

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
Цой, Пушкин, Сочи: какие фильмы могут взять приз на "Кинотавре"
Действие повести Довлатова перенесено в наши дни. Константин (Безруков) — автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник "Михайловское". Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, у него в голове бесконечно крутятся вопросы: "Что именно пошло не так? Как это исправить?". Возможно, у Константина и достаточно сил, чтобы попытаться все изменить, но он сильно сомневается, что есть, ради чего и ради кого стараться…

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня. В основной конкурсной программе киносмотра участвуют 12 фильмов

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