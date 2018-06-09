Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в Москве.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе театра, артист умер в больнице после непродолжительной болезни. Ему было 79 лет.

О дате и времени прощания станет известно позже.

В сообщении театра уход Охлупина называется невосполнимой потерей для всех маяковцев. Театр приносит соболезнования всем родным и близким артиста.

Игорь Охлупин родился в 1938 году. В 1960-м он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и сразу же был принят в труппу имени Маяковского. На этой сцене он сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра, в том числе роль Митча в легендарном спектакле "Трамвай "Желание". До самого недавнего времени артист выходил на сцену Маяковки в постановках "Кавказский меловой круг", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Мертвые души" и "Женитьба".