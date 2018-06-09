Меньшов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ляха

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Режиссер фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшов в интервью RT выразил соболезнования в связи со смертью игравшего в этой картине актера Игоря Ляха.

Меньшов отметил, что по современным меркам Лях молодой человек, и его смерть преждевременная.

"Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло. Смерть очень ранняя. Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль", — посетовал режиссер.

Он также добавил, что роль в фильме "Любовь и голуби" изначально предназначалась для другого артиста, который не явился на съемки, поэтому в конечном итоге Леньку в картине играл Лях.

"Я считаю, что это пошло на пользу фильму в конце концов. В картине было немало такого рода случайностей, которые тем не менее её не испортили, а наоборот — улучшили", — заключил режиссер.

Уход артиста

Ранее актер МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин сообщил о смерти заслуженного артиста России Игоря Ляха. Согласно информации в СМИ, Лях умер от остановки сердца, а врачи не успели оказать ему помощь.

Зрители помнят артиста по роли Леньки в ленте "Любовь и голуби", а также по фильмам "Мой любимый клоун", "Святое дело", "Тариф новогодний" и "Елки-3".

Лях также работал в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре имени Ермоловой. Кроме того, преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.

В ночь на 21 апреля скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина в возрасте 83 лет. Она была коллегой Ляха по фильму "Любовь и голуби".