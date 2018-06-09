МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. Костюмы героинь фильмов "Служебный роман" и "Москва слезам не верит", исторические платья из "Анны Павловой" — все это работы выдающейся художницы "Мосфильма" Жанны Мелконян. Она сотрудничала с Григорием Чухраем и Владимиром Меньшовым, Вадимом Абдрашитовым и Эльдаром Рязановым. В качестве художника по костюмам участвовала в создании более чем 20 картин студии. Выставка Жанны Мелконян открывается 9 июня во Всероссийском музее декоративного искусства.

В интервью РИА Новости художница рассказала, как придумывала костюмы для культовой картины "Москва слезам не верит".

© Предоставлено ВМДПНИ Эскиз Ж. Мелконян к фильму "Москва слезам не верит" © Предоставлено ВМДПНИ Эскиз Ж. Мелконян к фильму "Москва слезам не верит"

Актрисы, исполнившие главные роли, были среднего возраста. В фильме они играли сначала молодых, а потом женщин средних лет.

Для первой части картины их нужно было не просто омолодить, а сделать немного деревенскими, превратить в простых девочек, которые приехали покорять Москву.

А ведь все три актрисы в жизни — интеллигентные, элегантные, красивые, со своей пластикой. И эту красоту приходилось как бы убивать.

Если в историческом фильме можно иногда соврать или что-то придумать, то в современном нужно делать все точно: зрители помнят эти годы. Конечно, я немного приукрасила действительность. Например, во второй части фильма я героинь сделала такими, какими они хотели быть.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" и эскиз Ж. Мелконян Кадр из фильма "Москва слезам не верит" и эскиз Ж. Мелконян

Действие у нас начинается в 1957 году. Тогда уже все женщины сходили с ума по Людмиле Гурченко, которая за год до этого сыграла в фильме "Карнавальная ночь". И поэтому одну из героинь, Людмилу (Ирина Муравьева), я одела в пышные платья с нижними юбками. Этот силуэт помог ее превратить в кокетку.

Я даже ей сшила нижнюю юбку из очень дорогого шелка. А вот верхние платья были из обычного ситца. Мне нужно было, чтобы знакомые рисунки тканей возвращали зрительниц в прошлое.

У нас ведь в СССР было так: выпускали ткань в большом количестве, что-то раскупалось, а остатки отправляли в больницы, тюрьмы и делали, например, чехлы для матрасов. И мы в этих закоулках искали ткани, которые были в изделиях.

Для одного из нарядов Людмилы мастерицы "Мосфильма" привезли матрасы, выпотрошили, постирали, потом стали кроить и шить. И получился костюм — в нем героиня приезжает на дачу к друзьям.

Для платья, в котором Людмила идет в Ленинскую библиотеку, я использовала галстучную ткань тех лет. Думаю, производители просто не представляли, что из нее можно сделать такой шикарный наряд. У нас был целый отдел подготовки на киностудии, где работали люди, которые знали все эти складские помещения, где и что достать.

© Мосфильм (1979) Кадр из фильма "Москва слезам не верит" © Мосфильм (1979) Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

При первом появлении главная героиня Катерина (Вера Алентова) одета в белую блузку и сарафан с вышивкой. Это ручная работа, ткань сначала специально состарили, а потом вышили нитками мулине.

За этим есть своя история: мы представляем, что, живя где-то у себя в провинции, она захотела быть достойной Москвы. Может быть, она сама, а может, мама или бабушка — кто-то вышил этот сарафан, который на ней прекрасно сидит. Она — юная девочка.

И по всему видно, что она не москвичка: в ней нет разболтанности, характерной для многих, кто "работает локтями", пытаясь найти в столице свое место под солнцем.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" и эскиз Ж. Мелконян Кадр из фильма "Москва слезам не верит" и эскиз Ж. Мелконян

В сцене, где Катерина и Людмила принимают гостей в квартире профессора, я хотела сделать из них героинь американских фильмов. Для наряда Людмилы мне нужен был особый красный цвет.

На Катерине клетчатая юбка и капроновая блузка — в начале фильма зрители видят их на Людмиле: девушки меняются одеждой. В ту эпоху капрон был невероятно популярен, но, когда мы делали фильм, его уже не было в продаже. Так что достали где-то эту ткань и сшили блузку.

С современными костюмами тоже хватало трудностей — ведь ничего не было. Мне хотелось, чтобы фильм выглядел немного импортным. Например, чтобы Катерина, повзрослев и добившись успеха, была в твидовом костюме. У нас в СССР из мягкой твидовой ткани зачем-то шили мужские брюки, на них вытягивались колени и задняя часть! С трудом мы достали твид и сделали костюм.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" и эскиз Ж. Мелконян Кадр из фильма "Москва слезам не верит" и эскиз Ж. Мелконян

Свою одежду артисты на съемки не приносили. Исключение — эпизод во второй серии, где Катерина встречается со своим возлюбленным Володей (Олег Табаков). Она одета в симпатичный желтый плащ. Вот это был ее личный предмет гардероба.

В Людмиле я подчеркивала стиль и тенденции времени. В Катерине — ум и то, как она постепенно расцвела. А третью героиню — Антонину — я хотела сделать вне времени. Когда бы на нее ни смотрели, она должна быть женой, невесткой и мамой.

© Киностудия "Мосфильм", 1979 Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979) © Киностудия "Мосфильм", 1979 Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979)

Очень часто актеры сами диктуют, как должен выглядеть костюм. Когда на съемки пришел Алексей Баталов (Гоша), он попросил старый пиджачок и кепку.

Он не придавал особого значения костюму. Считал, что, прежде всего, внутренне должен был быть готов к роли. Но я ему пыталась возражать.

Однажды мы даже наблюдали за людьми, выходившими после рабочего дня с завода. Я обратила его внимание на то, что уже никто не носит старые костюмы, мужчины были одеты в джинсы и кеды.

Мы на студии купили для Баталова индийские джинсы, но он категорически отказывался в них ходить. Сидели они, честно говоря, ужасно, это и джинсами-то назвать было нельзя. А у меня дома у мужа лежали настоящие джинсы Wrangler, которые он берег и все никак не надевал. И вот я их тайком привезла на студию.

© Киностудия "Мосфильм", 1979 Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979) © Киностудия "Мосфильм", 1979 Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979)

Под моим большим напором Баталов их померил — и вдруг у него совершенно изменилась пластика, он иначе повел плечами, большие пальцы рук оказались в карманах.

После съемок он их забрал себе (хотя это не было принято), сказал, что будет удобно в гараже работать. На самом деле джинсы так состарили для съемок, что по-хорошему их нужно было списывать и выбрасывать.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит" и эскиз Ж. Мелконян Кадр из фильма "Москва слезам не верит" и эскиз Ж. Мелконян

Обычно художники действовали так: читали сценарий, потом делали эскизы, дальше — пробы. К фильму "Москва слезам не верит" я сделала более 100 эскизов. На картине работал прекрасный оператор Игорь Слабневич.

Во время проб любой оператор старался выровнять цвет лица, а костюм при этом становился непонятного цвета. Поэтому я развешивала фоном разные куски ткани, чтобы понять, какая фактура и какой цвет хорошо смотрится на пленке.

Если было нужно, то мы перекрашивали ткани. У нас был огромный цех, где работала такая тетя Катя — настоящая волшебница с чаном, голыми ногами в резиновых сапогах, огромной палкой в руках. Она раскручивала все это в каких-то бидонах. На самом деле, она могла сделать все.

Работа с Владимиром Меньшовым была настолько увлекательной, что я просто включалась в процесс и начинала мыслить, как он. Режиссер прислушивался ко всему, что я предлагала. И принимал все мои идеи.