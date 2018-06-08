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Культура

Чеховский Гамлет на Рижском взморье: как снять русское кино не в России

08:0008.06.2018
(обновлено: 08:02 08.06.2018)
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© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"Кадр из фильма Ван ГогиКадр из фильма Ван Гоги
© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"

СОЧИ, 8 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. Настоящие чеховские персонажи, только в наши дни и не в России — фильм Сергея Ливнева "Ван Гоги" стал одним из фаворитов проходящего в Сочи фестиваля "Кинотавр". Ленту благосклонно приняли и критики, и зрители.

Ведущие актеры фильма, как и сам режиссер, уже много лет живут за границей. Корреспондент РИА Новости разбиралась, как удалось снять настолько русскую картину без России.

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"Кадр из фильма "Ван Гоги"
© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"
Кадр из фильма "Ван Гоги"

Кому-то сюжет "Ван Гогов" покажется не новым: отец и сын пытаются разобраться в своих непростых отношениях. Но здесь важнее другое — то, как эта история разворачивается.

Отец — известный дирижер, живет в Риге. Смертельно болен. Сын, которого он называет детской кличкой Птицын, — неудачливый художник из Тель-Авива. К отцу обращается "Ваше Величество" и мечтает поскорее свести счеты с жизнью. Порой кажется, что их объединяет только русский язык, на котором исполнитель главной роли — 73-летний польский актер Даниэль Ольбрыхский — говорит очень своеобразно.

© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"Кадр из фильма "Ван Гоги"
© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"
Кадр из фильма "Ван Гоги"

Интересно, что центральной героиней вообще-то задумывалась мать. Но режиссер отчаялся найти подходящую актрису и в итоге обратился к Ольбрыхскому, переписав сценарий всего за четыре дня. Заполучить польскую звезду для съемок в России было бы невозможно — актер не приезжает сюда после начала украинского конфликта. Согласился на роль, только узнав, что фильм будет сниматься в Риге.

"Когда я ему позвонил по поводу сценария, первое, что он спросил, где съемки. Я сказал, что в Латвии, он ответил: "Хорошо", — рассказывает Сергей Ливнев.

© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"Кадр из фильма "Ван Гоги"
© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"
Кадр из фильма "Ван Гоги"

Второго главного героя — сына — писали специально под Алексея Серебрякова, давно живущего в Канаде. Он признался, что, начиная работать в дуэте с культовым актером старшего поколения, испытывал трепет.

"У Даниэля потрясающая работоспособность, притом что мы снимали на чужом языке, на котором он говорит, но недостаточно хорошо. И даже когда он раздражался по поводу количества дублей, он тем не менее все выполнял как положено. Это теперь для меня пример существования в кино. Он падает в роль, как в лужу, встает и играет. Я что-то там себе думаю, а он, по-моему, ничего не думает, он просто делает то, что нужно в кадре", — говорит Серебряков.

© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"Кадр из фильма "Ван Гоги"
© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"
Кадр из фильма "Ван Гоги"

Картина снималась в четырех странах, но основное действие происходит в Литве и Израиле.

Кадр из фильма Война Анны
© Алексей Федорченко
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"Ван Гоги" — первая за 24 года режиссерская работа Сергея Ливнева, одного из сценаристов "Ассы" и успешного продюсера, который много лет живет в США. Он уверяет, что не ставил себе цели поместить героев в зарубежную среду, но иммигрантское существование ему близко.

"Сценарий не писался под Ригу, важно было найти правильную атмосферу и правильный дом. Искали мы его повсюду — и в Москве, и в Питере, я летал в Тбилиси, Одессу, Таллин, Вильнюс. Любой город, где исторически могут говорить по-русски, подошел бы. Так получилось, что объект этот нашелся в Латвии", — объясняет Ливнев. 

В итоге получилось, что холодный мир Риги противопоставляется яркому и цветистому Израилю.

"Можно, наверное, было представить, что они в России. У меня не было никакого внутреннего сопротивления против того, чтобы сделать фильм про русских вне России, поскольку так сложилось, что уже много лет мой дом не там. Мне это довольно понятно, и отторжения не возникает, но никакого большого смысла я в это не пытался вложить", — добавляет режиссер.

© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"Кадр из фильма "Ван Гоги"
© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"
Кадр из фильма "Ван Гоги"

Помимо сильных мужских актерских работ, в этом фильме яркие женские персонажи второго плана.

По иронии судьбы самую колоритную героиню сыграла Елена Коренева, которая больше десяти лет жила в Штатах, а по возвращении в Россию нечасто снималась в кино. Но за последний год ее можно было увидеть сразу в нескольких знаковых картинах.

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
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Только на этом "Кинотавре" она появляется в эпизодах фильмов "Лето" Кирилла Серебренникова, в "Русском бесе" Григория Константинопольского и в "Ван Гогах". Актриса объясняет новую волну своей востребованности влиянием фестивальных премий.

"Я человек творческий, так уж сложилось. Вернулась в профессию с новыми силами и новым взглядом на нее. Я постоянно работаю в театре, но не в репертуарном — не иду в штат, хотя мне предлагали не раз. Получив "Нику" год назад за роль второго плана в фильме "Ее звали Му-Му" Володи Мирзоева, я осознала эффект премии и освещения в прессе. Мне вдруг стали предлагать именно эпизодические роли", — рассказывает Коренева.

© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"Кадр из фильма "Ван Гоги"
© Предоставлено кинокомпанией "Леополис"
Кадр из фильма "Ван Гоги"

В чем-то "Ван Гоги" смотрятся как дань уважения представителям русской и советской актерской школы. В еще одной эпизодической, но невероятно трогательной роли снялась Светлана Немоляева. Режиссер вспоминает, как тяжело 81-летней актрисе было найти время для съемок.

"Выяснилось, что она так расписана — постоянно спектакли, съемки, переезды с места на место, — безумно активный человек", — говорит Ливнев.

"Наши были первые два дня. Там довольно сложная сцена, у меня просто ноги дрожали — я давно всем этим не занимался, а тут такая актриса. Я пытался ей что-то сказать о роли, я же режиссер. Она меня слушала вежливо, а в какой-то момент говорит: "Сереженька, мы с Лешей очень хорошие оба артисты, мы вам все сыграем, вы не волнуйтесь". Я сел и действительно успокоился", — признается режиссер.

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"Кадр из фильма "Ван Гоги"
© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"
Кадр из фильма "Ван Гоги"

При этой смеси локаций, культур и актерских судеб "Ван Гоги" — картина, удивительно созвучная российской традиции, в частности литературной. Алексей Серебряков видит своего персонажа классическим чеховским героем.

"Он не понимает, что с ним происходит и как ему жить. В этом смысле чеховские герои очень подходят. Чехов написал русских Гамлетов всех возрастов. В отличие от Шекспира, который написал только одного. Мой герой Марк тоже отчасти человек, который пытается определить, кто он такой, в каком отношении он находится с окружающим его миром и почему ему так плохо, когда должно быть хорошо", — рассуждает Серебряков.

Удалось ли сделать этого интернационального чеховского Гамлета понятным российскому жюри "Кинотавра", выяснится в воскресенье — на закрытии фестиваля 10 июня.

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Культура
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей
Читаешь, смотришь кадры и понимаешь, что смотреть то и не хочется, не интересно будет...
08:19
08.06.2018
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Ильяс ДимировСергей
Сергей, вот и я пытаюсь понять - при чём тут РУССКОЕ кино?
08:31
08.06.2018
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