Россия вернула иконы из музея американского коллекционера

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия вернула иконы, которые купил для своего частного музея американский бизнесмен и коллекционер Гордон Лэнктон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве пояснили, что данная история – отголоски событий 2015 года. Тогда Минкультуры уведомило Лэнктона о необходимости возврата в Россию икон, которые он ранее купил для экспонирования на выставке "Из России с любовью" в своем частном "Музее русских икон", открытом в 2006 году в городе Клинтон штата Массачусетс.

"Никакого отношения к библиотеке Шнеерсона этот случай не имеет. В связи с неисполнением требования министерства культуры РФ все материалы по данному вопросу были направлены в УВД по ЦАО столицы и ГСУ ГУ МВД по Москве. Совместными усилиями иконы возвращены на территорию России", — сказали в пресс-службе.

В Минкультуры уточнили, что документы на временный вывоз оформлял частный московский "Музей русских икон", который, по некоторым сведениям, создан при участии Лэнктона.

"Как такового ущерба удалось избежать благодаря своевременным действиям Минкультуры России и правоохранительных органов при содействии МИД России", — добавили в ведомстве.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Лэнктона (Gordon B. Lankton). Согласно данным суда, ему предъявлено обвинение по статье "Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей" и грозит до восьми лет лишения свободы. Фабула обвинения пока не уточняется. Кроме того, Лэнктон объявлен в международный розыск.

Гордон Лэнктон — владелец расположенного в штате Массачусетс "Музея русских икон", крупнейшей за пределами России коллекции произведений русской иконописной школы. Музей вырос из частной коллекции бизнесмена, которую он собирал с конца 1980-х годов.

В 2011 году в музее проходила выставка нескольких десятков икон из российского Музея Андрея Рублева, но ее пришлось свернуть на четыре месяца раньше срока. По неподтвержденным данным СМИ, иконы оказались под угрозой ареста из-за ситуации вокруг библиотеки раввина Йосефа Шнеерсона, которая в минувшем веке оказалась на территории России, но в 2010 году американский суд по иску одной из организаций хасидов подтвердил их право на часть библиотеки.

Из-за этих же опасений ареста ГМИИ имени Пушкина и Эрмитаж тогда отказались участвовать в выставке в Национальной галерее Вашингтона. МИД России, в свою очередь, назвал решение американского суда неправовым и заявил, что Россия ничего возвращать не будет.