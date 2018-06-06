Россия вернула иконы из музея американского коллекционера

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия вернула иконы, которые купил для своего частного музея американский бизнесмен и коллекционер Гордон Лэнктон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
"Никакого отношения к библиотеке Шнеерсона этот случай не имеет. В связи с неисполнением требования министерства культуры РФ все материалы по данному вопросу были направлены в УВД по ЦАО столицы и ГСУ ГУ МВД по Москве. Совместными усилиями иконы возвращены на территорию России", — сказали в пресс-службе.
"Как такового ущерба удалось избежать благодаря своевременным действиям Минкультуры России и правоохранительных органов при содействии МИД России", — добавили в ведомстве.
Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Лэнктона (Gordon B. Lankton). Согласно данным суда, ему предъявлено обвинение по статье "Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей" и грозит до восьми лет лишения свободы. Фабула обвинения пока не уточняется. Кроме того, Лэнктон объявлен в международный розыск.
Гордон Лэнктон — владелец расположенного в штате Массачусетс "Музея русских икон", крупнейшей за пределами России коллекции произведений русской иконописной школы. Музей вырос из частной коллекции бизнесмена, которую он собирал с конца 1980-х годов.
Из-за этих же опасений ареста ГМИИ имени Пушкина и Эрмитаж тогда отказались участвовать в выставке в Национальной галерее Вашингтона. МИД России, в свою очередь, назвал решение американского суда неправовым и заявил, что Россия ничего возвращать не будет.