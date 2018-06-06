"Союзмультфильм" представил третью серию "Возвращения в Простоквашино"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На официальном ютьюб-канале "Союзмультфильма" состоялась премьера третьей серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино". Она расскажет о проливных дождях в деревне, сообщает пресс-служба студии.

"По сюжету нового эпизода в деревню Простоквашино приходят проливные дожди. Погода сказывается на настроении коров, которые перестают давать молоко. Непростую задачу — развеселить коров — пытаются решить Шарик и Матроскин, пока Дядя Федор занят уроками", — говорится в описании серии.

Эксклюзивная премьера продолжения знаменитого мультсериала состоялась в начале апреля в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта "Кино Mail.Ru". В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный ютьюб-канал.

В новых сериях Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — актриса Юлия Меньшова. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова.