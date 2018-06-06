В Туве открылась выставка художественных работ Сергея Шойгу

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Жители и гости Тувы до конца июня смогут посетить выставку работ министра обороны РФ Сергея Шойгу, которые представлены в национальном музее имени Алдан-Маадыр в Кызыле, сообщила РИА Новости представитель музея Мария Наксыл.

По ее словам, во вторник в музее состоялось торжественное открытие художественно-выставочного проекта "Несокрушимая и легендарная", приуроченного к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии. В церемонии открытия, кроме Шойгу, приняли участие глава республики Тува Шолбан Кара-оол и директор национального музея Каадыр-оол Бичелдей, представители министерств обороны других государств. После чего работы Шойгу были показаны гостям. Для жителей и гостей Тувы выставка открылась в среду.

Наксыл рассказала, что Шойгу давно увлекается графикой и резьбой. В музее представлены картины, исполненные в жанрах графики и живописи, вазы и скульптуры, выполненные из корней тувинских кедров.

"Зная об этом увлечении, представители департамента культуры Минобороны РФ вышли с предложением выставить его работы у нас в музее. Сегодня выставка первый день принимает посетителей музея. Думаю, будет ажиотаж. Сергей Кужугетович, можно сказать, наш национальный герой. Ожидаем большой интерес среди жителей и гостей республики", — сказала собеседница агентства.

"Выставлены порядка 70 работ Сергея Кужугетовича, из них 12 — резьба по дереву, остальные — графика. Вчера работы были представлены гостям, среди которых были представители министерства обороны Монголии. Всем очень понравилось. Мне очень понравились работы по дереву", — добавила она.

Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт. До назначения на должность министра обороны РФ занимал высокие государственные посты: экс-губернатора Московской области, экс-министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.