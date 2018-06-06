Медведев назвал творчество Пушкина источником силы для российской культуры

Памятник А.С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве после реставрации. Архивное фото

Памятник А.С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве после реставрации. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пушкинским днем России — Днем русского языка, который традиционно отмечается в день рождения Александра Пушкина, подчеркнув, что его творчество — источник силы для российской культуры.

"От всей души поздравляю с Днем русского языка. Именно Пушкин открыл для России и мира красоту русского слова, создал новую литературу. И по сей день творчество Пушкина — источник силы для российской культуры", — отметил Медведев в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте кабмина.

Также он подчеркнул, что благодаря ему и многим другим знаковым фигурам русской литературы — Толстому, Достоевскому, Чехову, Ахматовой, Пастернаку, русский язык шагнул далеко за пределы России и стал явлением мирового значения.

О дне русского языка читайте в справке РИА Новости>>