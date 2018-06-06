Гран-при конкурса "Короткий метр" на "Кинотавре" получил фильм Поплавухина

СОЧИ, 6 июн — РИА Новости. Гран-при конкурса "Короткий метр" российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Игоря Поплавухина "Календарь".

Гильдия киноведов и кинокритиков отметила фильмы Алексея Харитонова "Взятка", "ДТП" Анны Дежурко, "Прощай любимый" Александра Ципкина с Ксенией Раппопорт в главной роли — за "оригинальное решение темы расставания".

Диплом жюри "за поиск" получила режиссер фильма "Новая Москва" Тамара Дондурей, призом "за образ" отметили картину "Рыбный день" Дмитрия Корсакова", "за героиню"- фильм "Шесть два восемь" Анны Кузнецовой.

Президент кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский рассказал, что из 400 работ отобрали 29. "Это не случайный выбор более-менее нормальных картин, а желание угадать талант, тех, за кем будущее", — сказал Роднянский. Он поблагодарил киношколы, которые дают возможность зрелым людям обрести новую профессию. "Мы видим, как разительно отличаются работы выпускников киношкол от фильмов талантливых людей, которые, к сожалению, не получили профильного образования", — отметил Роднянский.

В жюри конкурса под председательством продюсера Юлии Мишкинене в этом году вошли кинокритик Никита Карцев, актриса Северия Янушаускайте, сопредседатель Попечительского совета "Кинотавра" Марианна Сардарова.

"Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня.