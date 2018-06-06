РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Две войны: какой увидели Вторую мировую и Донбасс режиссеры на "Кинотавре"

08:0006.06.2018
07372
© Алексей ФедорченкоКадр из фильма Война АнныКадр из фильма Война Анны
© Алексей Федорченко

СОЧИ, 6 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В основном конкурсе фестиваля "Кинотавр" показали два военных фильма.

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
"Лето" без "Кино": почему фильм Кирилла Серебренникова не о Викторе Цое

"Война Анны" Алексея Федорченко — о шестилетней еврейской девочке, которая два года пряталась от нацистов в камине комендатуры на оккупированной Полтавщине. "Мира" Дениса Шабаева — история о словаке, переехавшем из Великобритании в Луганск в наши дни. Корреспондент РИА Новости разбирается, что объединяет два таких разных фильма.

"Девочка, которая выиграла Вторую мировую"

Екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко, автор "Овсянок" и "Ангелов революции", — частый и титулованный гость "Кинотавра". Но его новый фильм "Война Анны" здесь особенно ждали еще и из-за исполнительницы главной роли. В титрах этой минималистичной 75-минутной картины значатся пять персонажей, хотя фактически героиня одна. Сейчас Марте Козловой, сыгравшей Анну, девять лет, снималась она шестилетней. Ее героине в 1941-м было десять.

Лента основана на реальной истории женщины, которая выжила после расстрела семьи и два года скрывалась в здании бывшей школы, переоборудованной в немецкую комендатуру.

Алексей Федорченко прочитал об этом в "Живом журнале" и с тех пор мечтал снять фильм. Все сложилось, когда режиссер увидел фотографию Марты и понял, что эта девочка и есть главная героиня.

Марта, по словам Федорченко, большой талант, несмотря на юный возраст. "Она, видимо, родилась актрисой, и мы с ней работали как со взрослой. Марта удивительно сочетала в себе прекрасную чистоту и наивность шестилетней девочки и профессионализм", — говорит режиссер.

Президент Кинотавра, продюсер Александр Роднянский на церемонии открытия 29-го российского фестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На "Кинотавре" прошла премьера фильма Расходникова "Временные трудности"

"Проблема возникла один раз, когда Марта пришла ко мне и сказала: "Я не буду сниматься в этой сцене — или вы ее убираете, или я ухожу с проекта". Это был эпизод, где она ест помидор. Марта ненавидит помидоры, и мы придумывали, как сделать помидор съедобным, — напичкали сиропом. Только так она согласилась", — продолжает Федорченко.

Сама Марта уверяет, что не боялась ни крыс и мышей, с которыми ей приходилось сниматься, ни долгого пребывания в замкнутом пространстве. Испытанием для нее стала лишь сцена, где солдаты разводят в камине огонь. Эпизод получился настолько реалистичным, что вместе с Мартой закашлялся весь зрительный зал.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Алексей Федорченко (второй слева) и актриса Марта Козлова (на первом плане) на премьере своего фильма "Война Анны" в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Алексей Федорченко (второй слева) и актриса Марта Козлова (на первом плане) на премьере своего фильма "Война Анны" в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

В картине почти нет слов, не считая разговоров, долетающих до героини из щели в каминном зеркале, через которое она наблюдает за жизнью комендатуры, как Алиса в Зазеркалье. Режиссер признался, что старался сделать фильм, понятный каждому без перевода.

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
Цой, Пушкин, Сочи: какие фильмы могут взять приз на "Кинотавре"

"Этот камин стоит на пересечении дорог войны, там звучит речь на восьми языках, но мы специально не переводили, ведь Анна этого не понимала. Она же не должна знать, например, венгерский или французский. Могла понимать немного немецкий, потому что он похож на идиш, еще украинский и русский", — пояснил он.

Нет в фильме и четкого времени или сюжета.

Это свободная нарезка сцен, которые сменяют друг друга через затемнение, создавая у зрителя ощущение, что он проваливается в сон вместе с героиней. Она не знает, какое сегодня число, ее мир сводится к банальным, но таким сложным на войне вещам: попить, поесть, согреться.

"Однако "Война Анны" — гораздо больше, чем история выживания. В последней сцене этот камерный фильм приобретает без преувеличения общечеловеческий масштаб. Анна совершает поступок, и это делает ее не просто выжившей, но победителем", — уверен режиссер.

"Это фильм о девочке, которая победила во Второй мировой войне. Это была главная цель нашей картины", — говорит он.

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"Кадр из фильма "Война Анны"
© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"
Кадр из фильма "Война Анны"

"Война — дело хорошее"

Два года назад документальный фильм Дениса Шабаева "Чужая работа" признали на "Кинотавре" лучшим дебютом. Теперь молодой режиссер вернулся с дебютной игровой картиной "Мира". Так зовут главного героя. Он словак — Мирослав Рогач. Как и в "Войне Анны", на центральном персонаже держится все повествование.

Актриса Екатерина Волкова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Наступить на ногу Федору Бондарчуку: где туристам ловить звезд в Сочи

Бывший офицер чехословацкой армии Мира давно живет в Англии, но чувствует себя там чужим. Познакомившись в интернете с женщиной из Луганска, он отправляется в Донбасс, где надеется создать семью и найти свое место.

С любовью не складывается, однако герой (сам в прошлом шахтер) обретает неожиданную миссию — восстанавливать разрушенные войной советские памятники, от бюстов Ленина до монумента шахтерам. Режиссер Денис Шабаев признался, что довольно долго искал этого удивительного человека.

"Познакомился я с Мирой, когда его только освободили из украинского плена. Сейчас в Донбассе много таких. Они приезжают с разных концов бывшего Советского Союза и необязательно воюют. Они просто там живут, им так комфортно. Эти люди пытаются построить справедливое государство, как они его понимают", — говорит режиссер.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Денис Шабаев перед показом своего фильма "Мира" в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Денис Шабаев перед показом своего фильма "Мира" в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

Все герои фильма, как и Мира, непрофессиональные актеры. Это реальные люди, которых режиссер помещает в предлагаемые обстоятельства и просто наблюдает за их реакцией через объектив камеры.

Эффект получается ошеломительный — художественная картина превращается в документальное кино о реальных человеческих судьбах, сломанных войной.

"Хотелось объединить в одной истории разных людей, не пересекавшихся в реальной жизни. Получился такой эксперимент по совмещению игрового и документального кино. Был сценарий, мы старались его придерживаться, была большая работа за кадром", — пояснил Денис Шабаев.

Сценарий по ходу съемок постоянно менялся — добавляли элементы реальной жизни. Например, драку между Мирой и 25-летним местным парнем Архипом, который не знал, кто такие Ленин и Ворошилов. Или стихийный отъезд главного героя на передовую, чтобы повидаться с боевыми товарищами.

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"Кадр из фильма "Мира"
© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"
Кадр из фильма "Мира"

Вместе с бытовыми деталями меняется и настрой главного героя. Если в начале фильма он считает себя посланником мира, то ближе к концу разочаровывается в этом и парадоксальным образом приходит к тому, что "война, в сущности, дело хорошее". Режиссер признается, что даже ему сложно понять: Мира — герой или антигерой.

Село Шабо, Одесская область. 21 ноября 2015. В поисках Ленина
© Фото : предоставлено Центром фотографии им. братьев Люмьер/Niels Ackermann/Lundi13
В поисках утраченного Ленина: как на Украине переделывают статуи вождя

"На длинной дистанции в два месяца такому человеку тяжело — иногда ему хотелось поехать воевать, иногда — все бросить, или он брался восстанавливать памятники, иногда всех ненавидел. В процессе съемок мы поняли, что у него есть потребность во врагах, потому что каждый из нас за это время побывал его врагом", — поясняет Шабаев. 

Все же режиссер уверен, что его кино не о войне, а о трудном пути Донбасса к миру.

"Мы старались соблюдать какую-то дистанцию в этом фильме, не занимать ничью сторону. Это фильм не о политике, не о войне, а о мире, о тех людях, которые сегодня там живут", — резюмирует Шабаев. 

Из финальных титров зритель узнает, что Мира вернулся в Англию, где снова работает грузчиком. Однако после 70 минут экранного времени возникает чувство, что его война всегда с ним — и везде.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена