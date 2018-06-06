Две войны: какой увидели Вторую мировую и Донбасс режиссеры на "Кинотавре"

СОЧИ, 6 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В основном конкурсе фестиваля "Кинотавр" показали два военных фильма.

"Война Анны" Алексея Федорченко — о шестилетней еврейской девочке, которая два года пряталась от нацистов в камине комендатуры на оккупированной Полтавщине. "Мира" Дениса Шабаева — история о словаке, переехавшем из Великобритании в Луганск в наши дни. Корреспондент РИА Новости разбирается, что объединяет два таких разных фильма.

"Девочка, которая выиграла Вторую мировую"

Екатеринбургский режиссер Алексей Федорченко, автор "Овсянок" и "Ангелов революции", — частый и титулованный гость "Кинотавра". Но его новый фильм "Война Анны" здесь особенно ждали еще и из-за исполнительницы главной роли. В титрах этой минималистичной 75-минутной картины значатся пять персонажей, хотя фактически героиня одна. Сейчас Марте Козловой, сыгравшей Анну, девять лет, снималась она шестилетней. Ее героине в 1941-м было десять.

Лента основана на реальной истории женщины, которая выжила после расстрела семьи и два года скрывалась в здании бывшей школы, переоборудованной в немецкую комендатуру.

Алексей Федорченко прочитал об этом в "Живом журнале" и с тех пор мечтал снять фильм. Все сложилось, когда режиссер увидел фотографию Марты и понял, что эта девочка и есть главная героиня.

Марта, по словам Федорченко, большой талант, несмотря на юный возраст. "Она, видимо, родилась актрисой, и мы с ней работали как со взрослой. Марта удивительно сочетала в себе прекрасную чистоту и наивность шестилетней девочки и профессионализм", — говорит режиссер.

"Проблема возникла один раз, когда Марта пришла ко мне и сказала: "Я не буду сниматься в этой сцене — или вы ее убираете, или я ухожу с проекта". Это был эпизод, где она ест помидор. Марта ненавидит помидоры, и мы придумывали, как сделать помидор съедобным, — напичкали сиропом. Только так она согласилась", — продолжает Федорченко.

Сама Марта уверяет, что не боялась ни крыс и мышей, с которыми ей приходилось сниматься, ни долгого пребывания в замкнутом пространстве. Испытанием для нее стала лишь сцена, где солдаты разводят в камине огонь. Эпизод получился настолько реалистичным, что вместе с Мартой закашлялся весь зрительный зал.

В картине почти нет слов, не считая разговоров, долетающих до героини из щели в каминном зеркале, через которое она наблюдает за жизнью комендатуры, как Алиса в Зазеркалье. Режиссер признался, что старался сделать фильм, понятный каждому без перевода.

"Этот камин стоит на пересечении дорог войны, там звучит речь на восьми языках, но мы специально не переводили, ведь Анна этого не понимала. Она же не должна знать, например, венгерский или французский. Могла понимать немного немецкий, потому что он похож на идиш, еще украинский и русский", — пояснил он.

Нет в фильме и четкого времени или сюжета.

Это свободная нарезка сцен, которые сменяют друг друга через затемнение, создавая у зрителя ощущение, что он проваливается в сон вместе с героиней. Она не знает, какое сегодня число, ее мир сводится к банальным, но таким сложным на войне вещам: попить, поесть, согреться.

"Однако "Война Анны" — гораздо больше, чем история выживания. В последней сцене этот камерный фильм приобретает без преувеличения общечеловеческий масштаб. Анна совершает поступок, и это делает ее не просто выжившей, но победителем", — уверен режиссер.

"Это фильм о девочке, которая победила во Второй мировой войне. Это была главная цель нашей картины", — говорит он.

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Война Анны" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Война Анны"

"Война — дело хорошее"

Два года назад документальный фильм Дениса Шабаева "Чужая работа" признали на "Кинотавре" лучшим дебютом. Теперь молодой режиссер вернулся с дебютной игровой картиной "Мира". Так зовут главного героя. Он словак — Мирослав Рогач. Как и в "Войне Анны", на центральном персонаже держится все повествование.

Бывший офицер чехословацкой армии Мира давно живет в Англии, но чувствует себя там чужим. Познакомившись в интернете с женщиной из Луганска, он отправляется в Донбасс, где надеется создать семью и найти свое место.

С любовью не складывается, однако герой (сам в прошлом шахтер) обретает неожиданную миссию — восстанавливать разрушенные войной советские памятники, от бюстов Ленина до монумента шахтерам. Режиссер Денис Шабаев признался, что довольно долго искал этого удивительного человека.

"Познакомился я с Мирой, когда его только освободили из украинского плена. Сейчас в Донбассе много таких. Они приезжают с разных концов бывшего Советского Союза и необязательно воюют. Они просто там живут, им так комфортно. Эти люди пытаются построить справедливое государство, как они его понимают", — говорит режиссер.

Все герои фильма, как и Мира, непрофессиональные актеры. Это реальные люди, которых режиссер помещает в предлагаемые обстоятельства и просто наблюдает за их реакцией через объектив камеры.

Эффект получается ошеломительный — художественная картина превращается в документальное кино о реальных человеческих судьбах, сломанных войной.

"Хотелось объединить в одной истории разных людей, не пересекавшихся в реальной жизни. Получился такой эксперимент по совмещению игрового и документального кино. Был сценарий, мы старались его придерживаться, была большая работа за кадром", — пояснил Денис Шабаев.

Сценарий по ходу съемок постоянно менялся — добавляли элементы реальной жизни. Например, драку между Мирой и 25-летним местным парнем Архипом, который не знал, кто такие Ленин и Ворошилов. Или стихийный отъезд главного героя на передовую, чтобы повидаться с боевыми товарищами.

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Мира" © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Кадр из фильма "Мира"

Вместе с бытовыми деталями меняется и настрой главного героя. Если в начале фильма он считает себя посланником мира, то ближе к концу разочаровывается в этом и парадоксальным образом приходит к тому, что "война, в сущности, дело хорошее". Режиссер признается, что даже ему сложно понять: Мира — герой или антигерой.

"На длинной дистанции в два месяца такому человеку тяжело — иногда ему хотелось поехать воевать, иногда — все бросить, или он брался восстанавливать памятники, иногда всех ненавидел. В процессе съемок мы поняли, что у него есть потребность во врагах, потому что каждый из нас за это время побывал его врагом", — поясняет Шабаев.

Все же режиссер уверен, что его кино не о войне, а о трудном пути Донбасса к миру.

"Мы старались соблюдать какую-то дистанцию в этом фильме, не занимать ничью сторону. Это фильм не о политике, не о войне, а о мире, о тех людях, которые сегодня там живут", — резюмирует Шабаев.

Из финальных титров зритель узнает, что Мира вернулся в Англию, где снова работает грузчиком. Однако после 70 минут экранного времени возникает чувство, что его война всегда с ним — и везде.