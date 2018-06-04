На "Кинотавре" прошла премьера фильма Расходникова "Временные трудности"

СОЧИ, 4 июн — РИА Новости. Премьера фильма Михаила Расходникова "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным и Риналем Мухаметовым в главных ролях прошла при аншлаге в рамках конкурсной программы Российского кинофестиваля "Кинотавр" в понедельник.

"У Миши Расходникова — точно не коммерческие цели, сюжет фильма базируется на истории реального человека", — сказал продюсер Георгий Малков, представляя фильм и съемочную группу. Охлобыстин на премьере отсутствовал.

У героя фильма "Временные трудности" Саши Королева (Мухаметов) — врожденная болезнь, ДЦП. Отец мальчика (Охлобыстин) выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку с "временными трудностями". Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны. Однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

"Кинотавр" проходит в Сочи со 2 по 10 июня.