Эйфман назвал балет стратегически важным искусством

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Известный хореограф, глава Санкт-Петербургского Театра балета Борис Эйфман считает, что балет — это стратегически важное искусство, об этом он сказал в понедельник на пресс-пати накануне открытия фестиваля "Бенуа де ла Данс".

Эйфман второй раз принимает участие в жюри этого конкурса, на этот раз он является сопредседателем – хореограф Юрий Григорович, бессменный глава жюри, не смог присутствовать и попросил Эйфмана заменить его. Об этом он сообщил в начале встречи.

"Бенуа – безусловно первого уровня балетный праздник, который собирает лучших хореографов, лучших артистов со всего мира", — сказал РИА Новости Эйфман. "Мы проводим смотр достижений балетного искусства на сегодняшний день. Этот фестиваль дает возможность посмотреть, что происходит сегодня в балетном мире. Это очень важное событие — оно дает возможность еще раз заявить, что балет является стратегически важным искусством", — добавил он.

Эйфман отметил, что выбор лучших носит субъективный характер – у каждого члена жюри свой фаворит. "После пресс-пати мы соберемся все вместе и будем обсуждать номинантов и, надеюсь, не поссоримся, а придем к оптимальному решению", — добавил хореограф.

На традиционной встрече присутствовали все остальные члены жюри: этуаль Парижской оперы и худрук балет Римской оперы Элеонора Аббаньято, директор Фестиваля Холланд-Данс Самюэль Вюрстен, худрук Шведского Королевского балета Никола ле Риш, худрук Австралийского балета Дэвид Макаллистер, прима-балерина и худрук Английского национального балета Тамара Рохо, экс-прима-балерина, хореограф и педагог Муниципального театра Рио-де-Жанейро Нора Эстевес.

Все члены жюри выразили благодарность за приглашение принять участие в этом фестивале и сказали, что для них огромная радость — приехать в Москву и побывать в Большом театре.