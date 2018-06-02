Цой, Пушкин, Сочи: какие фильмы могут взять приз на "Кинотавре"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В Сочи стартует 29-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". В основном конкурсе участвуют 12 картин лучших отечественных режиссеров — от молодого, но уже известного Ивана И. Твердовского до маститого Дмитрия Месхиева.

Фестиваль продлится на день дольше из-за новой конкурсной программы — "Кинотавр. Дебют". В этой секции за победу поборются восемь картин кинематографистов, которые раньше снимали короткометражки или работали на телевидении и в рекламе. Наиболее интересные премьеры "Кинотавра" — в материале РИА Новости.

Музыка нас связала

Фестиваль откроет уже нашумевшее в Каннах "Лето" Кирилла Серебренникова. Картина рассказывает о начале творческого пути лидера группы "Кино" Виктора Цоя, знакомстве с музыкантом Майком Науменко и его женой Натальей. Ленинград 1980-х, культовые песни поколения (приз за саундтрек в Каннах) и полные надежд основоположники советского рока — по-настоящему летнее кино.

Еще одна музыкальная картина представлена в основной программе. Это фильм Анны Матисон "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл". Лента снята по мотивам повести Довлатова "Заповедник", но действие перенесено в наши дни. Главного героя — талантливого гитариста Константина, погрязшего в бытовых проблемах, — сыграл муж Матисон Сергей Безруков. Он же выступил в качестве продюсера. В картине также снялись Анна Михалкова, Гоша Куценко, Леонид Агутин и Полина Гагарина.

Женский взгляд

Помимо ленты Анны Матисон, в основном конкурсе представлены еще две многообещающие картины женщин-режиссеров. "История одного назначения" бывалой участницы "Кинотавра" Авдотьи Смирновой посвящена эпизоду из жизни Льва Толстого: молодой граф защищает в военном трибунале невиновного солдата, которому грозит расстрел. Лента основана на книге литературоведа Павла Басинского, он же стал соавтором сценария, так что за историческую достоверность можно не беспокоиться.

"Сердце мира" Натальи Мещаниновой — это история ветеринара Егора, который общается с животными куда лучше, чем с людьми. Его самая большая мечта — стать своим в семье хозяина тренировочной станции для охотничьих собак, где он работает. В 2014 году Мещанинова дебютировала на "Кинотавре" с полнометражкой "Комбинат "Надежда", в ее послужном списке также сценарий "Аритмии".

Не стоит забывать и про фильм закрытия — "Дело Собчака" Веры Кричевской, попытка спустя 18 лет после того, как политик ушел из жизни, разобраться в его судьбе. Интервью для этой документальной ленты дали люди, хорошо знавшие первого мэра Санкт-Петербурга, включая Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Война и дети

Одна из самых ожидаемых картин основного конкурса — "Война Анны" Алексея Федорченко. Это российская киноверсия истории Анны Франк: во время немецкой оккупации шестилетняя девочка, чью семью расстреляли, два года прячется в камине. В фильме почти нет слов, и все держится на невероятной игре юной актрисы Марты Козловой, которую уже называют открытием года.

Детям постарше посвящены еще две важные картины. Иван И. Твердовский, обласканный критиками за "Класс коррекции" и "Зоологию", привез в Сочи свою третью полнометражку "Подбросы". Главный герой болен редкой болезнью и всю жизнь проводит в интернате. Уже повзрослевшего, его неожиданно забирает домой мать. В Москве он, сам того не желая, оказывается в центре организованной преступной группы.

С картиной самого молодого участника конкурса перекликается работа наиболее возрастного номинанта Дмитрия Месхиева. Героиня его фильма "Два билета домой" — тоже воспитанница интерната. После выпуска она мечтает переехать из провинции в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Однако неожиданно узнает, что ее отец жив, и отправляется на его поиски.

Первый пошел

Дебютная программа "Кинотавра" собрала очень разных авторов. Их имена пока мало что скажут широкому зрителю, но, учитывая добрую традицию фестиваля открывать молодые дарования, на них стоит обратить внимание. Начать лучше всего с Владимира Битокова — выпускника режиссерской мастерской Александра Сокурова в Нальчике.

Его фильм "Глубокие реки" рассказывает о тяжелой жизни в сельской глубинке: младший сын возвращается домой, чтобы помочь пожилому отцу и братьям заготовить лес. После прошлогоднего успеха "Тесноты" другого "сокуровца" из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова работа Битокова вызывает особый интерес.

Другой заметный дебютант — Александр Горчилин. Актер "Гоголь-центра", знакомый киноманам по ролям в артхаусном кино ("Да и да", "Ученик", "Зоология"), привез на "Кинотавр" ленту "Кислота". Фильм подается как "безмолвный манифест поколения двадцатилетних" — миллениалы ищут ответы на вечные вопросы о семье, любви и дружбе. Посмотреть на это стоит хотя бы из-за актерского состава: Филипп Авдеев, Александра Ребенок, Роза Хайруллина, Александр Кузнецов.

Модель и новоиспеченная актриса Ольга Зуева сняла дебютный фильм "На районе", продюсером которого выступил ее молодой человек Данила Козловский. Он же сыграл главного героя Вову, который на пару с лучшим другом зарабатывает сомнительным способом, пока очередной заказ не оборачивается серьезным испытанием. Как и абсолютное большинство в этой программе, картина "На районе" снята при поддержке Министерства культуры.