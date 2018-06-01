В Сети появился первый сингл рок-группы Сергея Безрукова

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский актер театра и кино Сергей Безруков создал рок-группу и назвал ее "Крестный папа". Об этом артист сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Дорогие мои, сбылась моя юношеская мечта. Представляю вам мой первый сингл #непронас, который мы записали с моей рок-группой "Крестный папа", — написал он.

Безруков отметил, что всегда хотел стать рок-музыкантом. Став актером, он пробовал петь в фильмах и спектаклях, а в 2017 году поставил музыкально-поэтический спектакль "Высоцкий. Рождение легенды". По мнению Безрукова, это стало первым шагом на его пути к музыке.

"Но я понимаю сейчас, что это был такой долгий, плавный подход к року, все это вылилось в создание новых песен и своей рок-группы "Крестный папа". Наши песни о самом важном: о радости жить, о любви", — отметил артист.

Дебютный сингл коллектива "Не про нас" размещен в официальных аккаунтах Безрукова в соцсетях.