В Нижнем Новгороде открыли детский театр "Вера" после реконструкции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Детский театр "Вера" открыли в Нижнем Новгороде после реконструкции в День защиты детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Здание детского театра закрыли на реконструкцию в июне 2013 года. С этого времени у труппы не было постоянной площадки, спектакли проходили на территории домов культуры города.

"Открытие театра после реконструкции — большое событие в жизни Нижнего Новгорода. Я рад, что у замечательного коллектива театра с богатыми традициями появились самые современные условия для воплощения своих творческих замыслов", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он подчеркнул, что обязательно посетит театр вместе со своими детьми.

Реконструкция здания театра "Вера" велась за счет средств областного и муниципального бюджетов. Была сделана перепланировка помещений здания, зрительный зал был увеличен до 152 посадочных мест, расширена сцена, установлено новое современное световое оборудование, предусмотрены гримерные на 36 человек и репетиционный зал. Площадь нового здания увеличилась почти в два раза за счет освоения пространства цокольного этажа, где теперь располагается мастерская по изготовлению декораций, склады для хранения реквизита, костюмов и декораций.

Другие новости региона читайте здесь >>