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Культура

В Екатеринбурге открыли музей с реликвиями наследников Романовых

18:5231.05.2018
(обновлено: 19:03 31.05.2018)
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© Фото : Public DomainРоссийский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей. Архивное фотоРоссийский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей. Архивное фото
© Фото : Public Domain

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Председатель и основатель "Монархической партии" миллиардер Антон Баков открыл в Екатеринбурге частный музей "Дом Романовых" и провел по нему первую экскурсию.

Репродукция фотографии Император Николай II. Архивное фото
© РИА Новости
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Музей, посвященный династии Романовых, Баков открыл в четверг в квартире своей супруги и лично провел экскурсии для первых 30 гостей. С 1 июня музей будет открыт для всех желающих. Рассказывать об истории экспонатов и проводить экскурсии будут сотрудники "Монархической партии".

"Очень много экспонатов посвящено современным Романовым, поскольку мы поддерживаем связь с принцем Лейнингенским, который является прапраправнуком Александра II и наследником российского престола. Соответственно, у нас очень много современных документов. Ну и, конечно, часть экспозиции мы посвятили Екатерине I, в честь которой назван наш город", – пояснил Баков РИА Новости.

В экспозиции музея представлены портреты Екатерины I, документы эпохи ее правления и некоторые семейные реликвии, такие как икона Святой Екатерины из Ипатьевского дома, где была расстреляна царская семья, рассказал бизнесмен.

Николай II с дочерьми Ольгой, Анастасией и Татьяной (Тобольск, зима 1917 года). Архивное фото
© http://ru.wikipedia.org/
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"Мне повезло последние шесть лет возглавлять "Монархическую партию" и поэтому, общаясь с семьей Романовых, с наследниками и потомками, я скопил коллекцию, которую смог выставить на всеобщее обозрение", – сказал Баков, уточнив, что вход в музей для всех посетителей будет бесплатным.

Баков стал известен своим намерением возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати. Проект он оценил в 350 миллионов долларов. В декабре прошлого года предприниматель сообщил, что созданная им "Романовская империя" и республика Гамбия подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Баков заявлял, что после "ратификации меморандума" в территориальных водах Гамбии планируется начать возведение искусственных островов площадью 10 квадратных километров. Однако позже власти Гамбии опровергли эту информацию.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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andreas.globetrotter
Пусть уж и музей бы на Кирибати открыл. В России не хватало ещё и монархии - тогда поголовье начальников резко увеличилось бы. Спасибо, кушайте сами!
18:57
31.05.2018
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