В Екатеринбурге открыли музей с реликвиями наследников Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Председатель и основатель "Монархической партии" миллиардер Антон Баков открыл в Екатеринбурге частный музей "Дом Романовых" и провел по нему первую экскурсию.

Музей, посвященный династии Романовых, Баков открыл в четверг в квартире своей супруги и лично провел экскурсии для первых 30 гостей. С 1 июня музей будет открыт для всех желающих. Рассказывать об истории экспонатов и проводить экскурсии будут сотрудники "Монархической партии".

"Очень много экспонатов посвящено современным Романовым, поскольку мы поддерживаем связь с принцем Лейнингенским, который является прапраправнуком Александра II и наследником российского престола. Соответственно, у нас очень много современных документов. Ну и, конечно, часть экспозиции мы посвятили Екатерине I, в честь которой назван наш город", – пояснил Баков РИА Новости.

В экспозиции музея представлены портреты Екатерины I, документы эпохи ее правления и некоторые семейные реликвии, такие как икона Святой Екатерины из Ипатьевского дома, где была расстреляна царская семья, рассказал бизнесмен.

"Мне повезло последние шесть лет возглавлять "Монархическую партию" и поэтому, общаясь с семьей Романовых, с наследниками и потомками, я скопил коллекцию, которую смог выставить на всеобщее обозрение", – сказал Баков, уточнив, что вход в музей для всех посетителей будет бесплатным.

Баков стал известен своим намерением возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати. Проект он оценил в 350 миллионов долларов. В декабре прошлого года предприниматель сообщил, что созданная им "Романовская империя" и республика Гамбия подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Баков заявлял, что после "ратификации меморандума" в территориальных водах Гамбии планируется начать возведение искусственных островов площадью 10 квадратных километров. Однако позже власти Гамбии опровергли эту информацию.