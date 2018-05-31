В Екатеринбурге открыли музей с реликвиями наследников Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Председатель и основатель "Монархической партии" миллиардер Антон Баков открыл в Екатеринбурге частный музей "Дом Романовых" и провел по нему первую экскурсию.
"Очень много экспонатов посвящено современным Романовым, поскольку мы поддерживаем связь с принцем Лейнингенским, который является прапраправнуком Александра II и наследником российского престола. Соответственно, у нас очень много современных документов. Ну и, конечно, часть экспозиции мы посвятили Екатерине I, в честь которой назван наш город", – пояснил Баков РИА Новости.
В экспозиции музея представлены портреты Екатерины I, документы эпохи ее правления и некоторые семейные реликвии, такие как икона Святой Екатерины из Ипатьевского дома, где была расстреляна царская семья, рассказал бизнесмен.
Баков стал известен своим намерением возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати. Проект он оценил в 350 миллионов долларов. В декабре прошлого года предприниматель сообщил, что созданная им "Романовская империя" и республика Гамбия подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Баков заявлял, что после "ратификации меморандума" в территориальных водах Гамбии планируется начать возведение искусственных островов площадью 10 квадратных километров. Однако позже власти Гамбии опровергли эту информацию.