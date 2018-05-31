В Тамбове откроют памятник военному дирижеру Валерию Халилову

ТАМБОВ, 31 мая — РИА Новости. Открытие памятника военному дирижеру Валерию Халилову станет главным событием фестиваля духовых оркестров в Тамбове, который пройдет 10-11 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Память об этом выдающемся деятеле культуры увековечат во второй день фестиваля. Монумент разместится на зеленой зоне в районе Пушкинской библиотеки неподалеку от памятника Василию Агапкину и Илье Шатрову", — сказал представитель пресс-службы.
Фестиваль духовых оркестров организован администрацией региона при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства обороны Российской Федерации, областного управления культуры и архивного дела.