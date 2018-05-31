На станции "Выставочная" открылась экспозиция плакатов "Экспоцентра"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Экспозиция "Искусство выставочного плаката", открывшаяся в художественной галерее на станции метро "Выставочная", включает в себя около 40 лучших постеров международных выставок и ярмарок; это первый совместный проект ЦВК "Экспоцентр" и Московского метрополитена, сообщил на открытии выставки первый заместитель генерального директора "Экспоцентра" Николай Гусев.

"Экспозиция приурочена к Всемирному дню выставок, который в этом году отмечается 6 июня. Выставка в вестибюле станции включает в себя около 40 постеров международных выставок и ярмарок, проходивших с 1970 года до настоящего времени",- отметил Гусев.

Гусев отметил, что галерея в метро — одна из самых посещаемых выставочных площадок в Москве. "Нынешняя экспозиция дает пассажирам возможность увидеть уникальные постеры, накопленные за почти 60- летнюю историю выставочной деятельности "Экспоцентра", а также познакомиться с многообразием мероприятий, которые проходили и ежегодно проходят на наших выставочных площадях",- сказал он.

Как отметила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, совместный проект метрополитена с "Экспоцентром" стал важным шагом в плане развития дальнейших взаимоотношений. "Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и готовы предложить коллегам и другие наши площадки для совместной работы", — сказала журналистам Темникова.

С галереей "Метро" на станции "Выставочная" ежедневно знакомятся около шести тысяч человек. Экспозиция "Искусство выставочного плаката" продлится до середины июня.