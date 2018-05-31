Сталлоне снимет фильм о помилованном Трампом боксере, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американский актер и продюсер Сильвестр Сталлоне снимет фильм о боксере Джеке Джонсоне, которого ранее посмертно помиловал президент США Дональд Трамп, сообщает TMZ.

Как пишет издание, компания Сталлоне Balboa Productions будет сотрудничать со студией Metro Goldwyn Mayer.

В конце мая Трамп помиловал боксера Джека Джонсона, который в начале XX века стал первым темнокожим чемпионом мира в тяжелом весе. На подписании документа о помиловании присутствовал Сталлоне, который, как ранее писал Трамп, и рассказал ему историю этого человека.

Джонсона осудили в 1913 году по так называемому закону Манна, который был принят в 1910 году и предполагал наказание за перевоз между штатами женщин в "аморальных целях". Против него дала показания женщина, с которой он встречался в 1909 и 1910 годах. Несмотря на то что события, ставшие поводом для обвинения, произошли до принятия закона, боксера приговорили к одному году и одному дню тюрьмы.

Вопрос о помиловании боксера уже не раз поднимался в политических кругах США, однако до конца его так и не довели. Джордж Буш выступил с такой инициативой в 2008 году. Предложение было утверждено нижней палатой, но отклонено сенатом.

Группа деятелей во главе с сенатором Джоном Маккейном просила Барака Обаму в 2009 году о президентском помиловании, это было поддержано конгрессом, но первый темнокожий президент США не пошел им навстречу. Вторую попытку Маккейн предпринял в 2016 году, но Обама не изменил решения.