В Москве пройдет выставка "Импрессионизм в авангарде"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Полотна знаменитых авангардистов, в том числе Михаила Ларионова, Роберта Фалька и Казимира Малевича, написанных в импрессионистской манере, увидят посетители выставки "Импрессионизм в авангарде", которая откроется в московском Музее русского импрессионизма в четверг, рассказала РИА Новости куратор проекта Анастасия Винокурова.

Выставка "Импрессионизм в авангарде" готовилась чуть более 10 месяцев, она объединит работы таких художников, как Михаил Ларионов, Роберт Фальк, Казимир Малевич, Алексей Явленский, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов из государственных музеев и частных собраний.

"На выставке впервые собраны произведения мастеров русского авангарда, написанные под влиянием импрессионизма и постимпрессионизма. Будут показаны метаморфозы этих важнейших направлений живописи, отраженные в произведениях русских художников, исполненных как в ранние годы творчества, до прорыва к беспредметности, так и во время формирования советского модернизма в 20-30-е годы", — рассказала Винокурова.

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По словам куратора, гости экспозиции смогут проследить, как в начале XX века воспринимался термин "импрессионизм" в России. "Полотна, собранные на выставке "Импрессионизм в авангарде", демонстрируют множество одновременно освоенных манер: от пленэрных работ, "пуантелей", опытов в русле фовизма и сезаннизма до зарождающегося кубизма", — уточнила она.

Экспозиция расположится на двух этажах музея. На втором представлены работы участников объединения "Бубновый валет", Казимира Малевича и его учеников, на третьем — произведения художников, близких группам "Ослиный хвост", "Венок-Стефанос" и "Союз молодежи".

"Выставка дополнена мультимедийной частью, которая позволит посетителям вспомнить хрестоматийные произведения мастеров русского авангарда, те самые революционные открытия, которые составили их славу", — отметила Винокурова.

Гости выставки увидят редкое полотно Михаила Ларионова "Прогулка" из частного собрания, которое будет впервые показано публике, работу Алексея Кокеля "Портрет мальчика" из фондов Чувашского художественного музея — это произведение было обнаружено на оборотной стороне картины "Портрет В.И. Ленина" в 1060-х годах, а также натюрморт "Сирень" Натальи Гончаровой, пейзажи Давида Бурлюка, многие другие предметы искусства. Всего на экспозиции будет представлено более 60 работ из 14 государственных музеев и 17 частных собраний, рассказал ранее основатель музея Борис Минц.

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