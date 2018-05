В Москве открывается фестиваль кино о новой культуре Beat Film Festival

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival открывается в институте "Стрелка" в Москве фильмом Софи Файнс о ямайской певице Грейс Джонс, сообщают организаторы.

Смотр пройдет с 31 мая по 10 июня. "Софи Файнс прославилась дилогией "Киногид извращенца", в которой философ Славой Жижек деконструировал голливудскую классику с помощью Лакана, Фрейда и Ленина. Ее новая картина Grace Jones: Bloodlight and Bami — совсем не традиционный байопик великой певицы, актрисы и модели. Режиссера интересовало не бурное прошлое Грейс Джонс, а ее — как выясняется, столь же насыщенное — настоящее", — говорится в сообщении.

Фестиваль продолжит линию кураторских программ, разработанных вместе с медиа, музеями и другими культурными институциями. Так, в рамках программы Grrrl Power зрители увидят фильмы, которые представляют разные женские образы в современном мире. На фестивале покажут работу Кристал Мозель Skate Kitchen об одноименной нью-йоркской банде девушек-скейтбордисток.

Кроме того, на Beat Film Festival можно будет увидеть документальный фильм Стива Лавриджа о певице M.I.A., а также картину Silvana, посвященную шведской хип-хоп-исполнительнице и активистке Сильване Имам.

Depeche Mode и итало-диско

На фестивале покажут фильм Depeche Mode: 101, который расскажет про концерт группы в Пасадене в 1988 году. Он стал 101-м в рамках их тура в поддержку альбома Music for the Masses — пластинки, после которой группа окончательно стала феноменом мирового масштаба.

В то же время еще одна картина программы, "Наследие итало-диско" Пьетро Антона, сосредоточится на истоках и влиянии жанра итало-диско. Интервью с артистами и ди-джеями в фильме чередуются с концертными видео.

"Заткнись и играй на фортепиано" — о берлинском резиденте Чилли Гонзалесе, человеке многих талантов, пианисте, рэпере и лауреате премии "Грэмми" за работу над последним альбомом Daft Punk… В картине, премьера которой состоялась на Берлинале, режиссер Филипп Йедик создает атмосферу высокого безумия", — отмечают организаторы.

В фильме A Bunch of Kunst режиссер Кристин Франц задокументировал, как группа Sleaford Mods, которую Игги Поп назвал "величайшей рок-группой в мире", в одночасье стала "голосом Британии". "Исследователь черной культуры Саша Дженкинс прославился фильмом "На стиле" о взаимном влиянии хип-хопа и уличной моды: его показывали на Beat Film Festival несколько лет назад. В своей новой картине Word Is Bond он рассказывает, как в южном Бронксе возник современный рэп, за несколько десятилетий превратившийся из маргинального жанра в мейнстрим", — отмечается в сообщении.

Искусство: цены и ценности

Также в этом году фестиваль представит кинопрограмму "Искусство: цены и ценности", которая включает в себя три фильма. Каждый фильм отражает разные функции современного искусства, а также отношение к нему создателей и героев фильмов. Первым фильмом станет документальный блокбастер Аньес Варда и JR "Лица, деревни", получивший приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто и номинацию на премию "Оскар".

Режиссер Аньес Варда, которая своими работами предвосхитила "новую волну", и всемирно известный уличный художник JR едут по деревенской Франции, фотографируют местных жителей и общаются с ними, а после размещают получившиеся портреты на зданиях.

Фильм "Баския: взрыв реальности" Сары Драйвер посвящен художнику Жан-Мишелю Баския накануне его всеобщего признания и коммерческого успеха. Ее герой еще не знаком с Энди Уорхолом и пока не попал на обложку The New York Times Magazine, но уже обрел свой уникальный стиль и язык.

В то же время фильм "Всему есть цена" двукратного номинанта премии "Оскар" Натаниэля Кана — занимательное исследование экономики современного искусства, которое отвечает на главный вопрос обывателя: почему это столько стоит? Для этого Кан встречается с главными героями современной арт-сцены, в том числе с художником Джеффом Курсом и главой отдела изящных искусств аукционного дома "Сотбис" Эми Каппеллаццо, посещает торги и осматривает внушительные частные коллекции и музейные запасники.

В этом году Beat Film Festival впервые проведет парный показ, в который войдут ленты "Серые сады" мэтров американской документалистики Альберта и Дэвида Майзелса и "Тем летом" шведского режиссера Йорана Хьюго Олссона.

Трамп и Андерсон

Также фестиваль предоставит своим посетителям уникальную возможность побывать на одной сцене с The National, увидеть мир глазами Дональда Трампа и узнать, как снимали "Остров собак" Уэса Андерсона.

Так, в Isle of Dogs: Behind the Scenes артисты, озвучивающие героев нового фильма Уэса Андерсона — от Билла Мюррея до Скарлетт Йоханссон, — рассказывают про своих персонажей. Но самое интересное происходит за спиной у зрителя: там команда из 27 аниматоров и их ассистентов работает над тем, чтобы каждая собака, обитающая на Мусорном острове, вышла живой и убедительной.

"Inside Trump's Head театральной труппы Boom Chicago — своего рода прямое включение из бессознательного действующего американского президента: он заседает в прямоугольном кабинете у себя в отеле, смотрит эскизы горы Трампор и хочет подарить Владимиру Путину Аляску. Это невероятно смешная VR-комедия про огонь и ярость, которые царят в администрации бывшего девелопера и телеведущего, — и в голове у него самого", — подчеркивают организаторы.

В The National: Something Out of Nothing двукратный номинант на "Оскар" Маршалл Карри сочетает съемку в студии, где главная рок-группа Америки работала над альбомом Sleep Well Beast, с приуроченным к нему концертом. В обоих случаях зрителям стоит сократить дистанцию между собой и участниками коллектива и заглянуть через плечо фронтмену Мэтту Бернингеру и его соратникам, пока они записывают и играют свои новые хиты.