"Фестивальное лето" в Вологодской области соберет более 30 тысяч участников

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 30 тысяч человек примут участие в региональном проекте "Фестивальное лето" в Вологодской области, сообщил в среду заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

Проект "Фестивальное лето" проходит на Вологодчине в четвёртый раз. В программу фестиваля включены 13 мероприятий — это различные фольклорные, вокальные, инструментальные и кино-театральные мероприятия. Одними из ключевых событий станут: XIV Международный театральный фестиваль "Голоса истории", который пройдёт 19-27 июня в Вологде, Череповце и Кириллове, Международный фестиваль народных промыслов "Город ремёсел" с 28 июня по 1 июля VIII Международный фестиваль молодого европейского кино "Voices" с 5 по 8 июля в Вологде и Череповце и межрегиональный фольклорный фестиваль "Деревня — душа России".

"Каждый фестиваль, который мы проводим, по-своему уникален. Среди регионов-участников — Архангельск, Карелия, Челябинск, Пермь. Также к нам приедут иностранные гости и участники из Болгарии, Чехии, Армении, Донецка, Хорватия, Сербия, Македония. Всего мы ожидаем порядка 30-40 тысяч участников и гостей в рамках проекта "фестивальное лето" и ежегодно динамика по этому показателю составляет около 10%-15%", — сказал Васильев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

Он добавил, что проект реализовывает правительство Вологодской области на территории всего региона в течение всего лета и он является мультипликативным. Главная цель "Фестивального лета" — представить самые яркие образцы и явления культуры, в том числе и народной, всевозможные выставки и фестивали.