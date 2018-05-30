Кинопремьеры недели: "Красный воробей" с Лоуренс и новая комедия Буна

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Шпионский триллер про Россию "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс, фантастический фильм про панков "Как разговаривать с девушками на вечеринках", фильм ужасов "Истории призраков" и французская комедия "От семьи не убежишь" выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.
Красный воробей
После травмы русская балерина Доминика в исполнении оскароносной Дженнифер Лоуренс, поддавшись на уговоры своего не чистого на руку дяди (Маттиас Шонартс), соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев — секретной службе, которая обучает таких же, как она, уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. После долгого садистского обучения бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, с ее собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог, в том числе американского агента ЦРУ (Джоэл Эдгертон), пытающегося убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять.
Картину снял режиссер "Голодных игр" Френсис Лоуренс по одноименному роману Джейсона Мэттьюса. По мнению иностранных критиков, вместо шпионского триллера у Лоуренса получилась развесистая "клюква", несмотря на хорошую игру актеров. Фильму поставили всего 5,6 балла из 10.
Как разговаривать с девушками на вечеринках
Как отмечают критики, в фильме есть энергия и амбиции, но сюжет настолько размазан, что все темы, за которые берется режиссер, он бросает на полпути. В итоге на сайте Rotten tomatoes картина получила всего 5,1 балла из 10.
Истории призраков
От семьи не убежишь
Режиссер самого кассового фильма в истории Франции "Бобро поржаловать!" Дэни Бун снял еще одну комедию с собой в главной роли. Фильм рассказывает историю молодых и успешных французских супругов-дизайнеров. Главный герой, Валентин, старательно скрывает свое происхождение, пока на одну из его выставок не является вся семья.
"В этом и прелесть ситуации, с родителями мы в любом случае остаемся детьми. С этим нельзя бороться, это надо просто принять", — отметил режиссер.