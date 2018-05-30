Кинопремьеры недели: "Красный воробей" с Лоуренс и новая комедия Буна

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Шпионский триллер про Россию "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс, фантастический фильм про панков "Как разговаривать с девушками на вечеринках", фильм ужасов "Истории призраков" и французская комедия "От семьи не убежишь" выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Красный воробей

После травмы русская балерина Доминика в исполнении оскароносной Дженнифер Лоуренс, поддавшись на уговоры своего не чистого на руку дяди (Маттиас Шонартс), соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев — секретной службе, которая обучает таких же, как она, уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. После долгого садистского обучения бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, с ее собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог, в том числе американского агента ЦРУ (Джоэл Эдгертон), пытающегося убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять.

Картину снял режиссер "Голодных игр" Френсис Лоуренс по одноименному роману Джейсона Мэттьюса. По мнению иностранных критиков, вместо шпионского триллера у Лоуренса получилась развесистая "клюква", несмотря на хорошую игру актеров. Фильму поставили всего 5,6 балла из 10.

Как разговаривать с девушками на вечеринках

Еще одна экранизация, на этот раз комикса английского писателя-фантаста Нила Геймана в интерпретации Джона Кэмерона Митчелла. Трое британских подростков на странной вечеринке знакомятся с тремя девушками-инопланетянками. Одна из них, которую сыграла восходящая звезда Эль Фаннинг, сильно интересуется земной жизнью и изъявляет желание узнать, каково быть человеком и что такое панк, однако время поджимает. В этом ей помогают симпатичный бунтарь Энн и панк-королева, которую сыграла Николь Кидман.

Как отмечают критики, в фильме есть энергия и амбиции, но сюжет настолько размазан, что все темы, за которые берется режиссер, он бросает на полпути. В итоге на сайте Rotten tomatoes картина получила всего 5,1 балла из 10.

Истории призраков

От семьи не убежишь

По сюжету фильма ужасов Джереми Дайсона и Энди Наймана, профессор Гудман (Энди Найман) — телеведущий и закоренелый скептик — уверен, что может найти рациональное объяснение любому, даже самому удивительному явлению. Он разоблачает экстрасенсов и колдунов, выводит знахарей на чистую воду. И когда перед ним открывается возможность исследовать сразу несколько невероятных событий, то берется за них с воодушевлением. Профессору предстоит раскрыть три жутких дела о призраках. Друг за другом будут открываться пугающие тайны, связанные с этими событиями. В фильме также снялись Мартин Фриман, Пол Уайтхаус, Алекс Лоутер, Пол Уоррен.

Режиссер самого кассового фильма в истории Франции "Бобро поржаловать!" Дэни Бун снял еще одну комедию с собой в главной роли. Фильм рассказывает историю молодых и успешных французских супругов-дизайнеров. Главный герой, Валентин, старательно скрывает свое происхождение, пока на одну из его выставок не является вся семья.

Как рассказал Бун журналистам в Москве, он работал над проектом несколько лет и хотел рассказать историю человека, который не хочет принять свое происхождение. Герой вынужден долгое время жить во лжи, пока появление семьи, совершенно не вписывающейся в светскую обстановку модных приемов, не разрушает его образ.

"В этом и прелесть ситуации, с родителями мы в любом случае остаемся детьми. С этим нельзя бороться, это надо просто принять", — отметил режиссер.