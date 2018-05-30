Калининградские музеи будут работать всю ночь в период матчей ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 30 мая — РИА Новости. Музеи Калининграда в дни чемпионата мира по футболу будут работать ночью вплоть до утра и приготовят специальные интерактивные программы, связанные с турниром, рассказал в интервью РИА Новости министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

"У нас будут работать музейные площадки в дни матчей до утра, но это будет не классический консервативный "олдскульный" музей, там будут и интерактивные проекты, связанные с футболом. Например, в Музее Янтаря будет выставка, связанная со всемирно известными вратарями, музей "Фридландские ворота" готовит проект "Забей гол во "Фридландские ворота". Каждый музей будет привлекать футбольной тематикой", — сказал министр.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России. По результатам жеребьевки, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, 28 июня — Англии и Бельгии.